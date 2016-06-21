​Сотрудничество на взаимовыгодной основе

Чем живет Центральная Азия, какие перед регионом стоят вызовы и какие у него перспективы? Ответ на этот вопрос через призму взаимодействия с таким важным партнером, как Китай, искали участники форума, среди которых ведущие политологи, представители дипломатического корпуса и государственных органов из Казахстана, России, Китая, европейские эксперты и представители других государств региона.

Дискуссия коснулась геополитических и геоэкономических аспектов взаимодействия, обсуждались новые возможности и риски регио­нальных транспортных стратегий.

В частности, как отметил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) Ерлан Карин, интерес к китайской тематике усиливается. И это связано не только с концепцией «Один пояс – один путь». Меняется сам Китай, его политика в целом. Незнание или непонимание особенности этого процесса порождает определенного рода стереотипы и мифы.

Говоря о роли Китая, многие эксперты считают, что происходит усиление его экономических позиций.

– В прошлогоднем докладе КИСИ мы обозначили этот процесс через так называемый сценарий разделения труда в Центральной Азии, когда Россия берет на себя преимущественно функции по обеспечению безопасности, а Китай – финансового донора и инвестора, – отметил Е. Карин.

В этом контексте следует упомянуть китайскую концепцию «Экономического пояса Шелкового пути». Настоящее и будущее Центральной Азии до внедрения инициативы обсуждалось, как правило, с точки зрения проблем безопасности и различных угроз, в том числе как арены столкновения интересов. С появлением новой концепции регион приобрел несколько иное значение, превращаясь в территорию долгосрочных стратегических инвестиций.

– Казахстан придает большое значение отношениям с Китаем, – отметил в связи с этим Е. Карин. – Как известно, в прошлом году состоялся официальный визит Президента Нурсултана Назарбаева в КНР, по итогам которого был подписан пакет документов на общую сумму более 23 миллиардов долларов. Этот визит стал очередным поворотным пунктом в казахстанско-китайских отношениях.

Стоит отметить и то, что акценты в работе смещаются. Ранее сотрудничество ограничивалось в основном энергетикой и ресурсодобывающими отраслями. Сегодня планируется реализовать более 50 проектов, преимущественно в обрабатывающей сфере. Шесть из них, на общую сумму 4 млрд долларов, – в 2016 году.

Помощник Президента – секретарь Совета безопасности РК Нурлан Ермекбаев говорил о ситуации с точки зрения глобальных и регио­нальных угроз. Это санкционное противостояние России и Запада, события в Украине и на Ближнем Востоке. В региональном аспекте речь зашла об Афганистане и ситуа­ции в религиозной сфере, территориальных спорах между странами региона, вопросах управления и рационального использования водных ресурсов.

– Пример конструктивного сотрудничества подает КНР, – отметил Н. Ермекбаев. – За последние годы мы видим возросший объем методологической материально-технической помощи, которую Китай оказывает государствам Центральной Азии в усилении их потенциала по противодействию современным вызовам, угрозам. В частности, в области борьбы с наркобизнесом, нелегальной миграцией.

Важное значение имеет сотрудничество в торгово-экономической, транспортной, инфраструктурной сферах. Имеются хорошие возможности по сопряжению национальных программ развития – казахстанской программы «Нұрлы жол» и программы, которую инициировал Председатель КНР в Астане, – «Экономический пояс Шелкового пути». Хорошие возможности для взаимодействия с КНР открываются в рамках ЕАЭС.

Как сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Ханьхуэй, сотрудничество будет основано на взаимовыгодной основе.

– Мы считаем, что нужно объединить усилия всего международного сообщества для поддержания стабильности и безопасности в этом регионе. Мы продолжим проводить мирную политику для создания Экономического пояса Шелкового пути. Это важно не только для Китая, но и для всех заинтересованных стран, – подчеркнул дипломат.