Сотрудничество своих парламентов расширят Казахстан и Туркменистан

Политика
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Талгат Исенов
Фото пресс-службы Мажилиса РК
В рамках участия в мероприятиях, приуроченных к 20-летию нейтралитета Туркменистана, спикер Мажилиса РК Кабибулла Джакупов в Ашхабаде встретился с председателем Меджлиса Акджой Нурбердыевой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса РК.

Как сообщается, собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, подчеркнув, что укреплению отношений способствуют взаимные встречи и визиты глав двух государств. Отмечено также, что реализация достигнутых договоренностей позволит вывести казахстанско-туркменское взаимодействие на качественно новый уровень.

Нурбердыева рассказала о туркменской модели нейтралитета, основанной на миролюбии, невмешательстве в дела других государств.

В свою очередь Джакупов, отметив приверженность Туркменистана принципам нераспространения ядерного оружия в мире, поздравил со вступлением страны в сентябре этого года в МАГАТЭ.

Собеседники затронули также торгово-экономическое сотрудничество, уделив внимание транзитно-транспортному потенциалу двух государств. По мнению парламентариев, стимулом для поступательного роста экономик выступает, к примеру, железнодорожная магистраль "Казахстан – Туркменистан – Иран". Большое значение для региона будут иметь также такие масштабные проекты, как автомобильная дорога "Западная Европа – Западный Китай", газопровод "Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия".

Кабибулла Джакупов и Акджа Нурбердыева, поделившись опытом законодательной работы парламентариев двух стран, высказались за дальнейшее расширение межпарламентских отношений. В целях развития межпарламентского диалога спикер Мажилиса РК пригласил свою туркменскую коллегу посетить с официальным визитом Казахстан.

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