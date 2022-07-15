Сотрудничество в делах молодежи

В Нур-Султане прошло V заседание Молодежного совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В мероприятии приняли участие представители Министерства информации и общественного развития, секретариата СВМДА, Назарбаев Университета, молодежных сообществ и государственных органов стран-участниц совещания, а также международных организаций ПРООН и ТюркПА.

Исполнительный директор секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай, открывая заседание, зачитал приветствие Президента РК Касым-Жомарта Токаева, в котором было отмечено, что за 30 лет СВМДА стало авторитетной диалоговой платформой, способствующей укреплению мира и сотрудничества на самом большом континенте планеты.

«В условиях глобальной турбулентности значение Совещания как эффективного института многосторонней дипломатии, укрепления сотрудничества и безопасности в регионе и мире многократно возрастает. Молодежный совет СВМДА играет большую роль в расширении партнерства и гуманитарных связей между государствами- членами форума. Совет координирует деятельность молодежных организаций наших стран в социальной, экологической и культурной сферах, внося существенную лепту в раскрытие потенциала подрастающего поколения. В повестке сегодняшней встречи такие важные темы, как противодействие радикализации общества, профилактика суицида и наркозависимости. Это показывает стремление и готовность молодежи стран-участников Совещания вносить осязаемый вклад в построение более гармоничного мира», – говорилось в приветствии Президента РК.

В своем выступлении Кайрат Сарыбай назвал молодежное сотрудничество важным фактором в обеспечении устойчивого всестороннего развития государств-членов СВМДА в социально-экономической и гуманитарной областях.

– В рамках молодежного сотрудничества государства-члены выделили 8 направлений взаимодействия, которые призваны улучшить качество жизни молодых людей. Это развитие регионального сотрудничества между национальными молодежными организациями, поощрение участие молодежи в реализации молодежной политики, содействие развитию гражданского и гендерного равенства, совершенствование сотрудничества в интересах молодежи, разработка проектов воспитания демократических норм поведения, культурного обмена, спорта и образования, – подчеркнул Кайрат Сарыбай.

По его словам, СВМДА – это востребованная, эффективная многосторонняя площадка, и ее главной целью остается обмен опытом. А так как Азия значительно молодеет, и молодежная страта в ближайшем будущем станет доминантной, то взаимодействие в этой сфере приобретает особую значимость.

– Принимаются решения о выработке новых подходов в молодежной политике. В этом смысле лучшая практика – это изучение международного опыта. Однако так же важно не проводить молодежную политику, а вовлекать молодежь в эту политику с тем, чтобы она сама вырабатывала подходы и участвовала в их реализации, – отметил Кайрат Сарыбай.

Отмечая историческую и ключевую роль Казахстана в создании СВМДА, вице-министр информации и общественного развития РК Александр Данилов сделал акцент на успешной деятельности Молодежного совета Совещания, который, являясь структурным институтом, содействует основной цели форума – укреплять доверие, мир и безопасность в Азии. Он также отметил ряд успешных казахстанских инициатив, среди которых программа «Болашақ», Президентский молодежный кадровый резерв, и предложил по итогам форума организовать виртуальную площадку для взаи­модействия.

– Мы сейчас серьезно пересмат­риваем все подходы по взаимодействию с молодыми людьми, так как хотим, чтобы они сами четко определяли, что им нужно. Молодежь теперь будет не субъектом, а объектом, фактически определяющим все наши усилия, – подчеркнул Александр Данилов. – Один из самых актуальных вопросов – обновление и перезапуск структуры молодежных ресурсных центров и перезагрузка советов по молодежной политике при акимах. Мы хотим отойти от формализма, подойти к проблемному обсуждению воп­росов и вовлечь именно тех молодых людей, кто готов менять реальность.

Кадиша Даирова, вице-президент Назарбаев Университета, в стенах которого проходило заседание, в своей речи обозначила существование универсальных вызовов, с которыми сталкиваются молодые люди по всей планете.

– Мы призываем: не решайте проблемы за молодых людей – вовлекайте их в решение этих проблем. Это наш девиз. Не нужно осыпать их комплиментами, с ними нужно сотрудничать, работать. Да, мы не решим всех проблем, стоящих перед нашей молодежью сегодня, но я наде­юсь, что эта встреча – отличная возможность для нетворкинга, установления будущего сотрудничества, – подчеркнула Кадиша Даирова.

В ходе пленарного заседания и панельных дискуссий участники обсудили такие актуальные темы, как программы молодежного и студенческого обмена, противодействие радикализации молодежи, приоритетность развития молодежи в национальной и региональной повестке дня, меры по профилактике суицида, наркозависимости.

Исполняющий обязанности председателя Всемирной молодежной ассоциации Узбекистана Истамжон Хамроев в своем докладе поделился опытом молодежной политики республики. Он отметил, что в его стране число молодых людей в возрасте до 30 лет составляет более 55% населения, и многое делается, чтобы каждый из них смог занять достойное место в обществе и реализовать свой потенциал.

Начальник отдела международной деятельности Федерального агентства по делам молодежи Российской Федерации Валерия Черногородова отметила, что СВМДА объединяет разные с точки зрения культуры, религии и языков страны, однако везде молодежная политика остается актуальным вопросом.

– Нам действительно есть чему поучиться друг у друга. Молодежная политика в мире охватывает все сферы жизни: это и предпринимательство, и экология, и противодействие негативным явлениям в молодежной среде, то есть у нас большое пространство для работы. Я надеюсь, что потенциальных точек для взаимодействия, проектов, программ по итогам нынешнего мероприя­тия станет только больше, – заключила Валерия Черногородова.

По завершении заседания участники договорились активизировать диалог и партнерские отношения СВМДА с молодежными организациями, а также поддержать участие молодежных сообществ в решении актуальных проблем. В целом делегаты-участники были единодушны в том, что обсуждаемые вопросы представляют обоюдный интерес для продвижения молодежной политики в странах СВМДА.