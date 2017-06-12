Сотрудничество в области энергетики обсудили Премьер РК и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу
Сегодня в Үкімет Үйі Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев встретился с вице-президентом Европейской комиссии по энергетическому союзу Марошем Шефчовичем по вопросам сотрудничества в сферах энергетики и транспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.
В ходе обсуждения особое внимание было уделено выставке "ЭКСПО-2017", в рамках которой запланировано проведение мероприятия "Дни Европы".
"Дни Европы" пройдут в июле на базе павильонов стран – членов Европейского союза. Программа состоит из двух панельных сессий с презентациями и обсуждениями на темы: "Технология экологически чистой энергии для зданий будущего" и "Термоядерная энергия: от научной фантастики до научного факта".