Сотрудничество во имя процветания

Приоритетом тюркской интеграции неизменно остается создание пространства доверия и партнерства
Прошедший 30 октября в Анкаре 13-й саммит Организации тюркских государств подтвердил: объединение, когда-то начавшееся как площадка для гуманитарного диалога, сегодня представляет собой полноценную международную организацию со своей стратегией и долгосрочным видением, нацеленную на укрепление связей между государствами-участниками и их совместное развитие.
Тема саммита, предложенная Турцией как хозяйкой встречи и страной – председателем в организации в 2026 году, была сформулирована как «Век тюрков: единство в языке, мыслях и делах», напоминая таким образом о 100-летнем юбилее Первого тюркологического съезда, собравшего в 1926 году в Баку представителей тюркской интеллигенции. Такая отсылка имеет не только символическое значение. Она также подтверждает преемственность целей и задач тюркской интеграции: сохранять и приумножать духовное единство, развивать практическое сотрудничество для обеспечения процветания стран и народов.
Выступая на саммите в Анкаре, Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил свое видение приоритетов и направлений дальнейшего расширения взаимодействия – от укрепления торгово-экономических связей и реализации совместных инфраструктурных проектов до продвижения цифровой повестки и развития культурно-гуманитарного сотрудничества.
Большое внимание Глава государства уделил вопросам укрепления институциональной структуры ОТГ, а также обозначил позицию Казахстана относительно характера этой важной для нашей страны организации.
Еще в мае на неформальном саммите ОТГ в Туркестане Президент заявил: Организация тюркских государств не является и в будущем не должна превращаться в военный альянс. Такая позиция продиктована не дипломатической осторожностью, а самой природой объединения: его учредительные документы не содержат обязательств коллективной обороны, которые и отличают военный блок от организации сотрудничества. Вопросы безопасности, безусловно, присутствуют в повестке ОТГ – от противодействия терроризму, экстремизму и наркотрафику до кибербезопасности и сотрудничества в оборонной промышленности, – однако речь идет о совместном ответе на общие вызовы, а не о противостоянии с кем-либо.
«Президент не предлагает ограничить организацию фестивалями и историческими конференциями. В том же выступлении в Анкаре он поддержал развитие торговли, инвестиций, транспортных связей и цифровых технологий. Пространство для сотрудничества огромное. Ограничение касается превращения этого сотрудничества в военный блок. Политический смысл заявления вполне понятный: Казахстан не желает, чтобы культурное родство становилось основанием для вовлечения в противостояния, которых у нашей страны изначально нет. Общая история сама по себе не создает общих противников. Близость языков не означает совпадения внешнеполитических интересов. Даже самые теплые отношения между лидерами не отменяют необходимости самостоятельно решать, какие обязательства отвечают интересам собственного государства», – отмечает политолог Адиль Каукенов, комментируя заявление Президента РК в своем telegram-канале.
В целом сегодня сотрудничество в рамках ОТГ имеет самый широкий спектр, охватывая уже 60 различных направлений, и вполне конкретное наполнение. Начал работу Тюркский инвестиционный фонд – первый совместный финансовый институт тюркских государств. В 2024 году подписано соглашение о создании Механизма гражданской защиты ОТГ. Неформальный саммит в Туркестане в мае текущего года был посвящен искусственному интеллекту и цифровому развитию, а в числе приоритетов Анкарской декларации обозначены развитие Среднего коридора, модернизация энергетической инфраструктуры и разработка стратегии транспортных коридоров.
Повышению эффективности деятельности ОТГ может способствовать предложенная Президентом Казахстана инициатива о создании Совета постоянных представителей при ОТГ как координационного института, который должен обеспечить постоянное взаимодействие представителей государств-участников и более последовательную реализацию решений, принимаемых на высшем уровне.
Огромное значение имеет укрепление торгово-экономического сотрудничества. Выступая на саммите, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что товарооборот Казахстана со странами – участницами ОТГ приблизился к 10 млрд долларов, увеличившись за год на 40%.
Важной характеристикой организации остается ее открытость. В 2025 году на саммите в Габале был запущен формат «ОТГ+», позволяющий выстраивать проектное сотрудничество с третьими странами.
Развивая этот подход, Касым-Жомарт Токаев предложил пригласить к взаимодействию с ОТГ Россию – в формате «ОТГ+» либо в качестве наблюдателя, отметив, что эта страна на протяжении веков поддерживает тесные связи с тюркским миром. Такая инициатива органично вписывается в многовекторную внешнюю политику Казахстана и наглядно демонстрирует, что ключевой приоритет ОТГ – сотрудничество во имя общего развития.
Как отмечает политолог Айдар Курмашев, у ОТГ уже есть опыт подобного взаимодействия с государствами-наблюдателями, включая Венгрию и Туркменистан. Предложение Президента продолжает обсуждение того, как расширять внешние связи организации.
«Тюркское культурное пространство шире состава государств, входящих в ОТГ. В России исторически проживают татары, башкиры, якуты, ногайцы и другие тюркские народы, сохраняющие свои языки и традиции. На мой взгляд, содержательная сторона инициативы заключается в возможности придать более регулярный характер сотрудничеству с их научными и культурными учреждениями, – считает эксперт. – Одним из конкретных направлений могло бы стать изучение наследия Золотой Орды, с которым связана история казахов, татар и ногайцев. Эта работа уже имеет основу: в Астане состоялся международный симпозиум по истории и культуре Золотой Орды с участием представителей Татарстана. Новый формат сотрудничества мог бы поддержать продолжение таких исследований и сделать их результаты доступнее за пределами академического сообщества».
В целом Организация тюркских государств последовательно укрепляет свои позиции: расширяется ее институциональная база, практическим содержанием наполняются стратегические документы, а связи между странами-участницами – политические, экономические, транспортные и культурно-гуманитарные – с каждым годом становятся все более прочными и многоплановыми. Опираясь на общую историю и духовное наследие, ОТГ выстраивает пространство взаимного доверия, добрососедства и дружбы, открытое для конструктивного диалога с партнерами, и именно в этом заключается ее главный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе, а значит, и в процветание народов тюркских государств.