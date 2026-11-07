Сотрудничество во имя процветания

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Прошедший 30 октября в Анкаре 13-й саммит Организации тюркских государств подтвердил: объединение, когда-то начавшееся как площадка для гуманитарного диалога, сегодня представляет собой полноценную международную организацию со своей стратегией и долгосрочным видением, нацеленную на укрепление связей между государствами-участниками и их совместное развитие.

Тема саммита, предложенная Турцией как хозяйкой встречи и страной – председателем в организации в 2026 году, была сформулирована как «Век тюрков: единство в языке, мыслях и делах», напоминая таким образом о 100-летнем юбилее Первого тюркологического съезда, собравшего в 1926 году в Баку представителей тюркской интеллигенции. Такая отсылка имеет не только символическое значение. Она также подтверждает преемственность целей и задач тюркской интеграции: сохранять и приумножать духовное единство, развивать практическое сотрудничество для обеспечения процветания стран и народов.

Выступая на саммите в Анкаре, Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил свое видение приоритетов и направлений дальнейшего расширения взаимодействия – от укрепления торгово-экономических связей и реализации совместных инфраструктурных проектов до продвижения цифровой повестки и развития культурно-гуманитарного сотрудничества.

Большое внимание Глава государства уделил вопросам укрепления институциональной структуры ОТГ, а также обозначил позицию Казахстана относительно характера этой важной для нашей страны организации.

Еще в мае на неформальном саммите ОТГ в Туркестане Президент заявил: Организация тюркских государств не является и в будущем не должна превращаться в военный альянс. Такая позиция продиктована не дипломатической осторожностью, а самой природой объединения: его учредительные документы не содержат обязательств коллективной обороны, которые и отличают военный блок от организации сотрудничества. Вопросы безопаснос­ти, безусловно, присутствуют в повестке ОТГ – от противодействия терроризму, экстремизму и наркотрафику до кибербезопасности и сотрудничества в оборонной промышленности, – однако речь идет о совместном ответе на общие вызовы, а не о противостоя­нии с кем-либо.

«Президент не предлагает ограничить организацию фестивалями и историческими конференциями. В том же выступлении в Анкаре он поддержал развитие торговли, инвестиций, транспортных связей и цифровых технологий. Пространство для сотрудничества огромное. Ограничение касается превращения этого сотрудничества в военный блок. Политический смысл заявления вполне понятный: Казахстан не желает, чтобы культурное родство становилось основанием для вовлечения в противостояния, которых у нашей страны изначально нет. Общая история сама по себе не создает общих противников. Близость языков не означает совпадения внешне­политических интересов. Даже самые теплые отношения между лидерами не отменяют необходимос­ти самостоятельно решать, какие обязательства отвечают интересам собственного государства», – отмечает политолог Адиль Каукенов, комментируя заявление Президента РК в своем telegram-канале.

В целом сегодня сотрудничество в рамках ОТГ имеет самый широкий спектр, охватывая уже 60 различных направлений, и вполне конкретное наполнение. Начал работу Тюркский инвестиционный фонд – первый совместный финансовый институт тюркских государств. В 2024 году подписано соглашение о создании Механизма гражданской защиты ОТГ. Неформальный саммит в Туркестане в мае текущего года был посвящен искусственному интеллекту и цифровому развитию, а в числе приоритетов Анкарской декларации обозначены развитие Среднего коридора, модернизация энергетической инфраструктуры и разработка стратегии транспортных коридоров.

Повышению эффективности дея­тельности ОТГ может способствовать предложенная Президентом Казахстана инициатива о создании Совета постоянных представителей при ОТГ как координационного инс­титута, который должен обеспечить постоянное взаимодействие представителей государств-участников и более последовательную реализацию решений, принимаемых на высшем уровне.

Огромное значение имеет укреп­ление торгово-экономического сотрудничества. Выступая на саммите, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что товарооборот Казахстана со странами – участницами ОТГ приблизился к 10 млрд долларов, увеличившись за год на 40%.

Важной характеристикой организации остается ее открытость. В 2025 году на саммите в Габале был запущен формат «ОТГ+», позволяю­щий выстраивать проектное сотрудничество с третьими странами.

Развивая этот подход, Касым-Жомарт Токаев предложил пригласить к взаимодействию с ОТГ Россию – в формате «ОТГ+» либо в качестве наблюдателя, отметив, что эта страна на протяжении веков поддерживает тесные связи с тюркским миром. Такая инициатива органично вписывается в многовекторную внешнюю политику Казахстана и наглядно демонстрирует, что ключевой приоритет ОТГ – сотрудничест­во во имя общего развития.

Как отмечает политолог Айдар Курмашев, у ОТГ уже есть опыт подобного взаимодействия с государствами-наблюдателями, включая Венгрию и Туркменистан. Предложение Президента продолжает обсуждение того, как расширять внешние связи организации.

«Тюркское культурное пространство шире состава государств, входящих в ОТГ. В России исторически проживают татары, башкиры, якуты, ногайцы и другие тюркские народы, сохраняющие свои языки и традиции. На мой взгляд, содержательная сторона инициативы заключается в возможности придать более регулярный характер сотрудничеству с их научными и культурными учреждениями, – считает эксперт. – Одним из конкретных направлений могло бы стать изучение наследия Золотой Орды, с которым связана история казахов, татар и ногайцев. Эта работа уже имеет основу: в Астане состоялся международный симпозиум по истории и культуре Золотой Орды с участием представителей Татарстана. Новый формат сотрудничества мог бы поддержать продолжение таких исследований и сделать их результаты доступнее за пределами академического сообщества».

В целом Организация тюркских государств последовательно укреп­ляет свои позиции: расширяется ее институциональная база, прак­тическим содержанием наполняются стратегические документы, а связи между странами-участницами – политические, экономические, транспортные и культурно-гуманитарные – с каждым годом становятся все более прочными и многоплановыми. Опираясь на общую историю и духовное наследие, ОТГ выстраивает пространство взаимного доверия, добрососедства и дружбы, открытое для конструктивного диалога с партнерами, и именно в этом заключается ее главный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе, а значит, и в процветание народов тюркских государств.