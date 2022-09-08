Сотрудник Антикора Асет Избасар осужден за крупную взятку

В социальных сетях распространяется информация об осужденном следователе департамента Антикоррупционной службы по Мангистауской области Асете Избасаре за коррупционное преступление (получение взятки). Информацию прокомментировали в Антикоре, передает Kazpravda.kz.

"Приговор в отношении Избасар вынесен Актауским городским судом и вступил в законную силу. Согласно приговору Избасар осужден к штрафу в размере 15 млн тенге с лишением специального звания", - говорится в информации.

Также осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее соощалось, что следователь по особо важным делам департамента Антикоррупционной службы по Мангистауской области Асет Избасар подозревается в получении взятки в крупном размере.