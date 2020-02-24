Сотрудник фитнес-клуба похищал деньги с банковских карт клиентов в Нур-Султане
Столичные полицейские задержали подозреваемого в деле о мошенничестве с банковскими картами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Нур-Султана.
В Управление полиции района "Алматы" обратился житель столицы. По его словам, неизвестный при помощи электронного кошелька перевел 20 тысяч тенге с его банковской карты.
При проведении следственных мероприятий в рамках данного уголовного дела сотрудниками полиции была проведена кропотливая работа по установлению подозреваемого лица, а также способа обналичивания денег с банковской карты потерпевшего.
"Им оказался 23-летний житель столицы. Снимая деньги при помощи электронного кошелька с чужих карт, он транзакцией переводил их на логин букмекерских контор. Мониторинг транзакций счетов подозреваемого лица показал, что он неоднократно пополнял логины букмекерских контор с чужих банковских карт", – говорится в сообщении.
В ходе установления количества потерпевших, с чьих карт незаконно обналичивались деньги, сотрудники полиции выяснили, что все они являлись клиентами одного и того же фитнес-клуба, где работал задержанный.
"Имея доступ к шкафчикам посетителей клуба, он фотографировал их банковские карты, а затем, имея реквизиты банковских карт потерпевших, ему удавалось неоднократно осуществлять незаконные переводы", – отметили в ведомстве.
Как отмечают полицейские, в настоящее время выявлено 7 потерпевших. Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП г. Нур-Султан. По данным фактам проводится расследование.
Департамент полиции г. Нур-Султан предупреждает граждан об увеличении количества мошенничеств с банковскими картами.
"Просим проявлять бдительность при использовании безналичных расчетов. Кроме того, не позволяйте фотографировать незнакомым лицам свои банковские карты, а также не сообщайте их реквизиты и СМС-пароли", – подчеркнули в ДП Нур-Султана.