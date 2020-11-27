Общество
Сотрудник канцелярии Премьер-министра проходит подозреваемым по делу о сбыте газа – Антикор
Жанат Тукпиев
Сотрудник канцелярии Премьер-министра РК проходит подозреваемым по уголовному делу о сбыте газа. Об этом на брифинге центра "Antikor ortalygy" сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Нур-Султану Шынгыс Кабдула, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В ходе следствия установлен факт сбыта голубого топлива, предназначенного для потребностей Мангистауской области, на территории Караганды на сумму свыше 252 миллионов тенге в объеме 3,5 тысячи тонн. Завышение стоимости от отпускной цены до потребителя составило более, чем в 3 раза. Один из подозреваемых – действующий сотрудник канцелярии Премьер-министра, два лица взяты под стражу, следствие по делу продолжается", – сказал Кабдула.

Он отметил, что в настоящее время департаментом проводится расследование в отношении должностных лиц Министерства энергетики РК и ряда акиматов областей.

"Они в период с 2019 по 2020 годы при распределении объемов социального нефтяного газа, злоупотребляли должностными полномочиями путем внесения плана поставок газа на внутренний рынок заведомо ложных сведений, повлекших тяжкие последствия в виде недополучения в ряде областей. В частности, в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской областях, а также в Нур-Султане и Алматы недополучили сжиженного топлива на сумму 1,5 миллиарда тенге", – подчеркнул спикер.

Кроме того, по его словам, получали от ряда субъектов предпринимательства из Актау и Тараза неоднократные взятки за незаконное завышение объемов отпускаемого газа и замену поставщика производителя.

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