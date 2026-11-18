С 14 по 18 ноября в городе Рига (Латвия) проходил чемпионат мира по гиревому спорту, собравший представителей более 30 стран и свыше 500 спортсменов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС/Gemini

В соревнованиях принял участие сотрудник ДЧС Карагандинской области Александр Комаров, старший инженер управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ.



В личном зачёте среди взрослых в дисциплине «длинный цикл» в весовой категории до 85 кг мастер спорта Александр Комаров завоевал бронзовую медаль.

Кроме того, сборная Казахстана стала серебряным призёром в эстафете по длинному циклу.