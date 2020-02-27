Сотрудник ресторана крал деньги с банковских карт клиентов в Нур-Султане, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.
Сообщается, что полицейские Нур-Султана подвели итоги республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Контрафакт". В ходе проведения мероприятия полицейские проводили рейды на территориях рынков, магазинов и торговых домов с целью выявления лиц, сбывающих контрафактную продукцию. Всего изъято 238 единиц контрафактной аудио-, видеопродукции, 55 единиц нелицензионного программного обеспечения.
В период проведения ОПМ зарегистрировано 44 уголовных правонарушения с использованием информационных технологий, основную долю которых составили интернет-мошенничества. Задержано 12 лиц, раскрыто 31 преступление в сфере информационных технологий.
"Так, сотрудниками криминальной полиции задержаны 26-летний житель Караганды, работающий программистом, а также его соучастник – 26-летний житель столицы, работающий официантом в одном из баров Нур-Султана. Один из задержанных, работая официантом в столичном ресторане, фотографировал на мобильный телефон реквизиты банковских карт посетителей и через мессенджер передавал соучастнику-программисту. Программист, используя реквизиты карт, через интернет-банкинг совершал хищения денег, выводил их посредством платежных систем на логины букмекерских контор. Добытые преступным путем деньги они делили пополам. Злоумышленникам удалось похитить денежные средства с семи банковских карт клиентов ресторана", – говорится в сообщении.
Задержанные дали признательные показания, проводится досудебное расследование по ст. 188 ч.2 п.4 УК РК (кража путем незаконного доступа в информационную систему).
"Департамент полиции города Нур-Султан просит граждан никому не передавать персональные сведения карточных счетов, пин-коды, CVV-коды и одноразовые пароли. При совершении оплаты через POS-терминалы будьте бдительны. Если вы заподозрили мошеннические действия с банковской картой, немедленно примите меры по ее блокированию и сообщите в полицию", – отметили в ведомстве.