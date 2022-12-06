Сотрудник ТЭЦ Экибастуза найден мёртвым в личном авто

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Начальник участка ТЭЦ Экибастуза обнаружен мертвым в гараже. Информацию об этом распространили местные паблики, ее уже подтвердили в пресс-службе «Экибастузтеплоэнерго», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщают в соцсетях, на теле 33-летнего мужчины не обнаружено признаков насильственной смерти. По одной из версий, мужчина после ссоры с женой ушёл в гараж, завёл машину, уснул и задохнулся угарным газом.

В «Экибастузтеплоэнерго» корреспонденту Pavlodarnews.kz подтвердили информацию о гибели сотрудника.

«4 декабря в ТОО «Экибастузтеплоэнерго» поступил звонок из управления полиции о том, что в одном из гаражей общества «За рулем» нашли тело мужчины, предположительно сотрудника Экибастузской ТЭЦ. При проверке данных установили, что это действительно сотрудник станции», – рассказали в компании.

Руководство «Экибастузтеплоэнерго» выразило соболезнования родным и близким погибшего. Полицейские ведут проверку.