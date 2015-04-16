Сотрудник ЦРУ признался в убийстве Мэрилин Монро

Сенсационное признание сделал бывший сотрудник ЦРУ 78-летний Норманн Ходжес. По данным американских СМИ, находясь на смертном одре он заявил, что убил известную актрису Мэрилин Монро передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Российскую газету".
Американский информационный портал World news daily report сообщил, что бывший агент ЦРУ рассказал правду о своей работе после того, как в тяжелом состоянии был доставлен в один из госпиталей Норфолка в американском штате Вирджиния. Ходжес якобы заявил, что по заказу ЦРУ совершил 37 убийств, включая голливудскую звезду.
"У нас были доказательства, что Мэрилин Монро была любовницей не только Кеннеди, но и Фиделя Кастро, – приводит информационный портал признание бывшего сотрудника ЦРУ. – Мой начальник Джимми Хейворт сказал мне, что она должна умереть и что это должно выглядеть как самоубийство или передозировка. Раньше я никогда не убивал женщин, но я выполнил приказ… Я сделал это ради Америки! Она могла передать стратегическую информацию коммунистам, мы не могли этого допустить! Я просто сделал то, что должен был!"
Другие издания и информационные сайты США не подтверждают и не опровергают эту информацию. Некоторые американские журналисты отмечают, что проверить достоверность этой информации будет очень сложно, поскольку свое признание Ходжес сделал незадолго до смерти.