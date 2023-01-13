Сотрудник учебного центра МВД открыл стрельбу в Павлодаре

Сотрудника учебного центра Министерства внутренних дел Казахстана задержали после стрельбы из газового пистолета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: polisia.kz

12 января в Павлодаре между посетителями заведения по улице Суроганова произошел конфликт, в ходе которого один из участников конфликта – сотрудник учебного центра МВД РК, применил газовый пистолет.

Проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Хулиганство». Подозреваемый водворен в ИВС.

Среди участников конфликта был сотрудник УП города Экибастуза, который находится в отпуске по уходу за ребенком.

Согласно опубликованному в Instagram-паблике kz.police документу, ночью 12 января четверо посетителей бильярдной (среди которых был находящийся в отпуске сотрудник УП Экибастуза) повздорили с мужчиной, один из четверки нанес ему телесные повреждения. Драка продолжилась на улице. Там их ждал родственник избитого – сотрудник учебного центра МВД. Он стал стрелять из газового пистолета. А затем скрылся с места происшествия.