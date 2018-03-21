Сотрудника антикоррупционной службы ЗКО задержали с анашой в аэропорту Алматы
Сотрудника антикоррупционной службы Западно-Казахстанской области задержали с анашой в аэропорту Алматы. У мужчины была обнаружена сигарета, которая вместо табака была набита анашой, сообщает Mgorod.kz.
Сообщение о том, что мужчина был задержан в аэропорту Алматы, было распространено в мессенджере WhatsApp. "18 марта в 11:45 в зале вылета был задержан пассажир рейса Алматы – Уральск, у которого в пачке сигарет было обнаружено наркотическое вещество. При задержании у мужчины была изъята пачка сигарет, в которой одна из сигарет содержала наркотическое вещество, предварительно анаша", – говорится в сообщении, адресованному дежурному прокурору главной транспортной прокуратуры.
В авиационной прокуратуре Алматы данный факт подтвердили.