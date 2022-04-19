Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве

Сотрудника районного суда №2 Ауэзовского района города Алматы задержали по подозрению в получении взятки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

18 апреля текущего года Антикоррупционная служба по Алматы совместно с отделом внутренней безопасности и противодействия коррупции Верховного суда РК задержала сотрудника районного суда №2 Ауэзовского района Алматы.

Государственный служащий подозревается в получении взятки.

На сегодняшний день орган досудебного расследования проводит следственные мероприятия.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.