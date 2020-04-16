Сотрудники акимата брали взятки за проезд в карантинный Алматы

Специалисты районного акимата в Алматы на системной основе за взятки позволяли въезжать и выезжать из карантинного города. Об этом на брифинге в Антикоррупционной службе сообщил руководитель аппарата Агентства по противодействию коррупции Куаныш Жапаков , передает корреспондент Kazpravda.kz
"Департаментом по Алматы начато досудебное расследование в отношении двух главных специалистов аппарата акима Жетысуского района по статье 366 части 3 Уголовного кодекса РК. Они подозреваются в том, что в условиях чрезвычайного положения, во время дежурства на блокпосту, расположенного в Жетысуском районе, неоднократно на системной основе получали взятки в размере 280 тысяч тенге за беспрепятственный выезд и въезд в город от жителей города Алматы", – сообщил Жапаков.
С санкции суда подозреваемые взяты под стражу. Кроме того, по его словам, изобличен руководитель РГУ "Инспекция транспортного контроля Комитета МИИР РК Алматы".
"Он в условиях чрезвычайного положения получил взятку в сумме 330 тысяч тенге за беспрепятственное передвижение 10 грузовых машин предприятия по территории Алматы. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС", – отметил Жапаков.