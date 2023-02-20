Сотрудники Антикора требовали взятки от сельских акимов Туркестанской области

После настойчивых требований работники акимата передали проверяющим суммы в размере от 400 до 630 тыс. тенге за положительные результаты проверки.

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Сотрудники Антикоррупционной службы, проводя проверку в акиматах Жетысайского района Туркестанской области, требовали деньги от акимов сельских округов, запугивая привлечением к уголовной ответственности. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"После настойчивых требований работники акимата передали проверяющим суммы в размере от 400 до 630 тыс. тенге за положительные результаты проверки и были задержаны за дачу взятки. В результате 7 акимов сельских округов и бухгалтер акимата были осуждены к различным срокам лишения свободы и штрафу. По протесту генерального прокурора Верховный суд полностью оправдал их, усмотрев намеренную провокацию в действиях сотрудников антикоррупционной деятельности", – проинформировали в ведомстве.

Также в Генпрокуратуре сообщили, что в отношении двух оперативников начато досудебное расследование по ч.4 ст. 362 Уголовного кодекса (превышение власти и должностных полномочий).

"Расследование проводилось специальными прокурорами Генеральной прокуратуры, которые в ходе следствия доказали их вину, и дело было направлено в суд. Приговором Жетысайского районного суда Туркестанской области за совершение тяжкого должностного преступления два бывших сотрудника Антикоррупционной службы осуждены к 6 годам лишения свободы каждый, с лишением специальных званий. В пользу потерпевших взыскан моральный вред", – добавили в ведомстве.