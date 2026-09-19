Сотрудники аппарата правительства принял участие в посадке деревьев

Правительство

Данное мероприятие состоялось в рамках Президентской инициативы «Таза Қазақстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Сотрудники аппарата правительства во главе с премьер-министром и вице-премьерами приняли участие в экологическом мероприятии на территории комплекса EXPO в рамках инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан».

Ключевые принципы этого масштабного экологического движения направлены на формирование бережного отношения к природе и защиту окружающей среды, что закреплено в новой Конституции.

#Правительство #акция #Таза Казахстан

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