Сотрудники аппарата правительства приняли участие в посадке деревьев

Данное мероприятие состоялось в рамках Президентской инициативы «Таза Қазақстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Сотрудники аппарата правительства во главе с премьер-министром и вице-премьерами приняли участие в экологическом мероприятии на территории комплекса EXPO в рамках инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан».

Ключевые принципы этого масштабного экологического движения направлены на формирование бережного отношения к природе и защиту окружающей среды, что закреплено в новой Конституции.