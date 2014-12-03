Сотрудники ЧС Рудного спасли свыше 20 человек во время пожара Закон и Порядок Аслан Кудабаев

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Костанайской области

Пожар произошел в одной из квартир жилого 5-этажного дома по улице Парковой в Рудном 2 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента ЧС Костанайской области.



По сообщению пожарных, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 22.54. По прибытии к месту сотрудники противопожарной службы обнаружили, что горит квартира на третьем этаже.



"В результате отрезанными огнем оказались жильцы пятого этажа, в числе которых были дети. Из-за быстрого распространения густого едкого дыма возникла дополнительная угроза жизни жильцов", – указывается в сообщении пресс-службы.



Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти 22 человека, в том числе двух детей в возрасте 3 и 11 лет. Причем одного из них пришлось эвакуировать по пожарной автолестнице.



Вместе с тем пожарные вызволили из огня двух женщин, которые проживали в квартире, где произошло возгорание. Одна из них – 46-летняя безработная – госпитализирована в больницу в реанимационное отделение с ожогами предплечий, обеих нижних конечностей и туловища III степени. Вторая пострадавшая от госпитализации отказалась. По данным медиков, обе женщины находились в состоянии алкогольного опьянения.



Огонь нанес существенный ущерб жилому помещению.



Жильцы сообщили, что женщины не являются хозяйками квартиры. Они неоднократно обращались в полицию с жалобами на квартиросъемщиков из-за систематических дебошей. По мнению жильцов, в конечном итоге подобное поведение и привело к пожару.

