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Сотрудники дошкольных организаций изучают инновационные методы воспитания
Более 100 педагогов и воспитателей дошкольных организаций страны приняли участие в республиканском семинаре «Развитие дошкольного образования в контексте современных требований», организованным РГП «Детский сад «Қарлығаш» Медицинского Центра Управления Делами Президента Республики Казахстан» (МЦ УДП РК).

Ведущие эксперты, ученые и практики в сфере дошкольного образования Казахстана собрались в столице для обмена опытом и обсуждения инновационных методов обучения детей раннего возраста.

В работе семинара приняли участие представители Министерства образования и науки РК (МОН РК), столичного Центра модернизации образования, ННПООЦ «Бөбек», а также ведущих университетов и дошкольных организаций республики.

Открывая работу семинара, Руководитель МЦ УДП РК Алексей Цой отметил: «За 10 лет работы наши педагоги изучили международный опыт и адаптировали его под местные реалии. Мы готовы делиться накопленными знаниями и опытом со всей республикой».

Управляющий директор Международного научного комплекса «Астана» Серик Ирсалиев подчеркнул определяющую роль дошкольного воспитания в формировании человека, и необходимость уделять ему должное внимание. «В Казахстане для каждого уровня образования созданы точки роста. Для среднего образования это - Назарбаев Интеллектуальные школы и центр «Дарын», для ТиПО – холдинг «Кәсіпқор», для высшего образования – Назарбаев Университет и программа «Болашақ». В дошкольном образовании сеть детсадов «Қарлығаш» должна взять на себя эту миссию и стать той точкой роста, где формируется все самое лучшее и передовое», - отметил он.

Участникам семинара были представлены уникальные методики обучения такие как «метод языкового погружения» для изучения казахского языка и «сингапурские технологии» для развития креативности, критического мышления, коммуникабельности и умения работать в команде. Участники особо отметили значимость «STEAM-технологии», направленной на развитие навыков робототехники и математики.

Кроме того, были организованы мастер классы по эффективному менеджменту в дошкольных организациях, этнопедагогике, цифровизации детских садов, «немецкой оздоровительной технологии Кнайп» и другим методикам.

Представители МОН РК выразили высокую заинтересованность в нормативных документах детсада «Қарлығаш» по медицинскому сопровождению и безопасному пребыванию детей в дошкольных организациях для их дальнейшего распространения по всей стране.

В рамках семинара МЦ УДП РК подписал меморандумы о сотрудничестве с Международным научным комплексом «Астана», НЦПК «Өрлеу» и ГККП «Гуманитарный колледж» Управления образования г. Нур-Султан.

Семинар организован с целью трансляции уникального опыта детского сада «Қарлығаш» в дошкольные организации республики, повышения квалификации педагогов и качества отечественного дошкольного воспитания.



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