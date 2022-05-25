Фото: Kazpravda.kz
Общество
Сотрудники госаудита заставляли бухгалтеров продавать ношеные вещи по завышенным ценам

Антикоррупционной службой Кызылординской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела и главного специалиста - государственного аудитора департамента внутреннего государственного аудита Кызылординской области по фактам неоднократных получений взяток при проведении аудиторской проверки, сообщает Kazpravda.kz.

"В ходе следствия также выявлено, что указанные лица, превышая свои должностные полномочия, в период проведения аудиторской проверки в ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Кызылординской области" требовали от бухгалтеров подведомственных учреждений данного управления реализовать ношенную одежду (пальто, куртка, платки) по завышенной цене работникам, от продажи которой получили 456 000 тенге", - проинформировали в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.

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