Сотрудники КНБ пресекли канал реализации взрывных устройств в Алматинской области

Общество
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Фото предоставлено источником
Комитет национальной безопасности РК сообщил о пресечении канала незаконной реализации взрывных устройств в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.   

"Департаментом КНБ по Алматинской области пресечена противоправная деятельность преступной группы, которая занималась незаконной реализацией взрывных устройств. 28 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое участников преступной группы "А", "Р" и "М" при попытке сбыта восьми гранат системы "РГД-5" и девяти запалов к ним", – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время ДКНБ проводит досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что Департаментом КНБ РК по Жамбылской области пресечена противоправная деятельность 4-х членов организованной преступной группы "Крыкбаевские", которые вымогали денежные средства у одного из представителей бизнес-среды региона под угрозой физической расправы. 




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