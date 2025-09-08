С 4 по 7 сентября 2025 года в Астане прошла республиканская спартакиада среди центральных государственных органов, организованная Министерством туризма и спорта совместно с Агентством по делам государственной службы Республики Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

Сотрудники Министерства энергетики достойно представили ведомство, выступив в восьми дисциплинах: волейбол, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, настольный теннис, шахматы, стритбол (баскетбол 3х3) и другие.

Спартакиада стала не только спортивным состязанием, но и ярким примером командного единства, укрепления корпоративного духа и популяризации здорового образа жизни среди государственных служащих.