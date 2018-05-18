Сотрудников акимата Петропавловска судят за незаконное переоформление недвижимости
В Петропавловске выявили преступную группу из числа госслужащих, которая занималась незаконным оформлением домов и земельных участков, передает Петропавловск.news.
Сотрудники антикоррупционной службы выявили факт хищения государственных средств, выделенных на благоустройство нового строящегося микрорайона "Жас Оркен".
"Преступная группа, в составе исполняющего обязанности руководителя городского отдела ЖКХ Омирсеитова, юриста Есетова и других лиц, с 2015 по 2017 годы, используя свои служебные полномочия, незаконно оформляли на доверенных лиц частные дома и земельные участки для получения благоустроенных квартир или денежной компенсации. Общая стоимость ущерба составляет более 200 миллионов тенге", – проинформировал руководитель следственного управления департамента Национального бюро по противодействию коррупции АДГСПК по СКО Асылбек Идрисов.
Уголовное дело в отношении этих фигурантов в настоящее время находится в суде.
По словам Идрисова, также установлен факт грубого нарушения должностными лицами городского акимата действующего законодательства РК в сфере жилищных отношений.