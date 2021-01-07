Сотрудников АО "Астана-РЭК" привлекли к уголовной ответственности за хищение 74 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Ряд должностных лиц АО "Астана-РЭК" привлекли к уголовной ответственности за растрату вверенного имущества, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по г.Нур-Султан.
Как ранее сообщалось в СМИ, Департаментом Антикоррупционной службы по г.Нур-Султан проводилось следствие по уголовному делу в отношении должностных лиц АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания".
"Приговором районного суда №2 Алматинского района г.Нур-Султан осуждены и приговорены к 3,5 годам ограничения свободы заместитель председателя Правления по сбыту АО "Астана-РЭК", а также трое его подчиненных в лице начальника службы контроля за потреблением электроэнергии и начальников участков, которые осуществили растрату вверенной электроэнергии АО "Астана-РЭК". Они также привлечены к принудительному труду на 100 часов в год в течение всего срока отбывания", - говорится в информации.
Как стало известно, должностные лица, вступив в преступный сговор с субъектами предпринимательства, списывали похищенную электроэнергию в виде потерь, которые в дальнейшем влияли на рост стоимости тарифа передачи электроэнергии.
"В ходе проведения расследования причиненный ущерб в сумме 74 млн тенге возмещен в полном объеме", - добавили в пресс-службе.