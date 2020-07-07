Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Сотрудников частных клиник подключат к борьбе с COVID-19 в Казахстане. Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК заявила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Сегодня в борьбе с КВИ задействовано более 46 тысяч медицинских работников. Задействованы также врачи-интерны, старшекурсники. Они все сегодня трудятся в инфекционных и провизорных стационарах, помогают в поликлиниках участковым врачам. Официального обращения со стороны Казахстана к международным организациям не было, но сегодня коллеги из соседних государств охотно вызываются нам помочь. Вчера врачи приехали из России. Мы с благодарностью принимаем такой жест помощи, будем активно работать с зарубежными коллегами", – сказала вице-министр.
Она отметила, что в ближайшее время планируется подключить сотрудников частных клиник к лечению казахстанцев, заболевших КВИ.
"Было проведено большое совещание с участием министра и представителей всех частных клиник, у которых имеется база: больничные койки и реанимационные отделения. Они охотно поддержали. Сегодня будут заключаться договоры для оказания помощи в борьбе с коронавирусом", – добавила спикер.