Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области

Двух сотрудников Департамента полиции Акмолинской области задержал Комитет национальной безопасности РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

10 апреля 2022 года в городе Кокшетау КНБ совместно с подразделением собственной безопасности полиции задержал начальника управления и старшего оперуполномоченного Департамента полиции Акмолинской области.

«Данные лица подозреваются в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

В ходе процессуальных мероприятий изъяты денежные средства, имеющие отношение к расследуемому делу.

К задержанным избрана мера пресечения – содержание под стражей», – сообщили в комитете.

Проводится досудебное расследование по части 2-1 статьи 361 (злоупотребление должностными полномочиями) и пункту 3 части 4 статьи 362 (превышение власти или должностных полномочий) УК РК.