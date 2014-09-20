Сотрудников Секретной службы США подозревают в некомпетентности

Как сообщила американская пресса, проверка призвана установить, были ли соблюдены принятые в Секретной службе правила и процедуры ее
сотрудниками, которые накануне дежурили в Белом доме и которым пришлось
задерживать мужчину, незаконно проникшего на территорию резиденции
президента США, передает ИТАР-ТАСС
.
Виновник переполоха, который сопровождался эвакуацией
сотрудников аппарата Белого дома, сумел добежать до самого парадного
входа в комплекс и был схвачен вооруженной охраной лишь у дверей.
Комментируя случившееся, представитель Секретной службы, которая
занимается, в частности, охраной первых лиц США и высокопоставленных
зарубежных гостей, назвал место задержания "неприемлемым" и подтвердил,
что по этому поводу будет проведен "разбор полетов".
В схожем ключе высказался и председатель Подкомитета по вопросам
национальной безопасности Комитета по надзору и правительственной
реформе палаты представителей Конгресса США Джейсон Чаффец. Он
охарактеризовал действия находившихся на месте событий сотрудников
Секретной службы как "совершенно неприемлемые". "К сожалению, они не
справляются со своей работой... Руководству Секретной службы предстоит
ответить на множество вопросов", – заявил законодатель.
Перемахнувшим через ограду Белого дома оказался 42-летний Омар
Гонзалес из городка Копперас-Коув в штате Техас. При задержании он
получил травму и был отправлен в одну из ближайших больниц с жалобами
на боль в груди. Гонзалес считается арестованным, ему грозит наказание, и
Секретной службе еще предстоит заняться более подробным выяснением
мотивов его поступка. Какого-либо оружия при задержанном не нашли.
Ни президента США Барака Обамы, ни членов его семьи во время
инцидента в Белом доме не было. Они отправились на выходные в свою
загородную резиденцию Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд. Тем не менее ЧП
произошло через считанные минуты после того, как "первая семья" Америки
покинула Белый дом.
Подобного рода инциденты на территории Белого дома происходят по
несколько раз в год. В последний раз такое случилось здесь неделю назад.
Однако официальный представитель Секретной службы Эд Донован
признал, что нынешняя "ситуация несколько отличалась от других
инцидентов в Белом доме". "Будет проведено тщательное расследование
данного инцидента", – пообещал представитель ведомства.