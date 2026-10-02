Сотрудников «Семей орманы» подозревают в незаконной вырубке деревьев

В сентябре КНБ совместно с Генеральной прокуратурой пресекли незаконную деятельность должностных лиц Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ
По данным следствия, фигуранты подозреваются в организации устойчивой схемы по массовой незаконной вырубке древесины и ее сбыту. В частности, за деньги они обеспечили доступ к лучшим лесным участкам.
В ходе обысков изъяты бухгалтерская документация, рукописные записи о распределении лесных кварталов для вырубки и денежных средств, а также иные вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.