Сотрудников «Семей орманы» подозревают в незаконной вырубке деревьев

В сентябре КНБ совместно с Генеральной прокуратурой пресекли незаконную деятельность должностных лиц Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным следствия, фигуранты подозреваются в организации устойчивой схемы по массовой незаконной вырубке древесины и ее сбыту. В частности, за деньги они обеспечили доступ к лучшим лесным участкам.

В ходе обысков изъяты бухгалтерская документация, рукописные записи о распределении лесных кварталов для вырубки и денежных средств, а также иные вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.