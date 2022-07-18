Сотрудница детсада сбила шестерых малолетних детей в Кыргызстане

В сельской управе Жаны-Жер Лейлекского района 43-летняя женщина во дворе детского сада "Шумкар сбила шестерых детей. Об этом сообщила пресс-служба УВД Баткена, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kg.

Уточняется, что водитель на Hyundai Getz является сотрудницей детского сада.

"Пытаясь припарковать машину, она наехала на детей, игравших на территории. Пострадавшие доставлены в больницу села Кулунду. Пятерым из них по два года, одному – пять лет. Один пострадавший в тяжелом состоянии", – отметили в УВД.

По данным местной милиции, у подозреваемой нет водительских прав.

Автомобиль водворен на штрафстоянку. Возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза.