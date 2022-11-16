Сотрудница спецЦОНа с сообщником подделывали документы в Жамбылской области

В Жамбылской области задержана группа, занимавшаяся изготовлением поддельных документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий за изготовление поддельных свидетельств регистрации транспортного средства (технических паспортов) задержали сотрудницу специализированного Центра обслуживания населения Шуского района и ее сообщника – бывшего работника этого учреждения.

«Женщина выступала в роли посредника. Вместе с соучастником за незаконное денежное вознаграждение в 150 тысяч тенге, фальсифицируя документы, они изготавливали и сбывали поддельные техпаспорта.

В ходе обыска изъяты 8 пластиковых банкоматных карточек на имя подозреваемой, 41 поддельный технический паспорт, техника и 500 заготовленных пластиковых карточек для изготовления поддельных документов», – поделились подробностями в областном ДП.