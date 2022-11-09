Сотрудницу "Казпочты" нашли мертвой в степи в Костанайской области

Пропавшую девушку обнаружили мертвой в степи в Костанайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на alau.kz.

26-летняя работница «Казпочты» Галина Галкина 3 ноября вышла с работы в неизвестном направлении и не вернулась домой.

Труп без вести пропавшей жительницы Карабалыкского района обнаружили сегодня в 15:00 часов полицейские при поисках в степи.

Девушку начали искать 3 ноября, когда в полицию обратилась ее мать. В этот же день было принято процессуальное решение о начале досудебного расследования.

В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят причину смерти.