Сотрудницу полиции осудили за хранение наркотиков в Караганде

В городе Караганде вынесли приговор сотруднице полиции за незаконное хранение, перевозку и пособничество в приобретении без цели сбыта мефедрона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

По информации пресс-службы Казыбекбийского районного суда, подсудимая 2 марта 2021 года в одном из кафе оказала пособничество статисту в покупке мефедрона без цели сбыта, в крупном размере. Наркотик теперь уже экс-сотрудница полиции приобрела у неустановленного лица, хранила при себе, перевезла в кафе, а затем передала статисту.

16 марта ее задержали сотрудники департамента Комитета национальной безопасности. Во время обыска в квартире, где находилась подозреваемая, обнаружили картонную самокрутку с наслоением мефедрона.

По данным суда, вина сотрудницы полиции доказана показаниями свидетеля – статиста, материалами негласных следственных действий, заключением экспертов, а также признательными показаниями подсудимой.

«Санкция части 2 статьи 296 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа до 160 месячных расчетных показателей, общественных работ или ареста. При выборе наказания суд признал смягчающим вину обстоятельством чистосердечное раскаяние, а отягчающие обстоятельства судом не установлены», – отметили в пресс-службе Казыбекбийского районного суда.

Приговором суда карагандинка осуждена к штрафу в размере 100 месячных расчетных показателей (291 700 тенге) и лишена специального звания старшего лейтенанта полиции.

Приговор суда вступил в законную силу.