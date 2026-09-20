Социальная адаптация через труд и образование

Статьи,Закон и Порядок
Категория логотип
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В учреждении № 37 Департамента уголовно-исполнительной системы по Кызыл­ординской области продолжается реализация проекта по трудовой занятости осужденных и их подготовке к жизни после освобождения. Администрация учреждения совместно с индивидуальными предпринимателями и субъектами малого бизнеса города Кызыл­орды предоставила осужденным возможность трудиться на их производственных объектах.

Фото Данагуль Достановой

– Рабочие обеспечены общежитиями, трехразовым питанием, спецодеждой, созданы другие необходимые условия, – сообщила специалист службы внутренних коммуникаций ДУИС Данагуль Дос­танова. – Соблюдение требований правопорядка и установленного режима на производственных объектах находится под круглосуточным контролем сотрудников УИС.

В ИП «Уналбаев» 27 осужденных заняты ремонтом спецтехники, производством пескоблоков и другой строительной продукции. Еще 16 человек занимаются инвентаризацией предметов быта и их подготовкой к продаже в ИП «Алимбаев». А к пошиву одежды на швейном производстве в ТОО «Dalatex» привлечены 14 осужденных, среди которых 10 женщин.

Вместе с тем в ДУИС проводят сис­тем­ную работу по развитию профессиональных навыков граждан, находящихся на учете службы пробации. Так, благодаря сотрудникам службы пробации Шиелийского района шестеро подопечных поступили в местный индустриально-аграрный колледж, где смогут получить образование и профессию.

– Наши специалисты оказали им всестороннюю помощь в комплектовании, подготовке и сдаче документов для поступления в колледж, – рассказал начальник районной службы пробации подполковник юстиции Кайрат Байгенжеев. – В результате шесть подучетных лиц начали обучаться по специальности «эксплуатация очистных сооружений систем водоснабжения и водоотведения». В прошлом году диплом здесь получили трое граждан, находящихся на учете службы пробации. Наша главная цель – способствовать тому, чтобы они в будущем нашли свое место в обществе.

Новоиспеченные студенты благодарны службе пробации.

– Вот так, став студентом в 40 лет, я начал новую жизнь, – поделился гражданин Е. – До этого я совершил ошибки в жизни, но прошлое не изменить, а будущее – в моих руках. Спасибо сотрудникам службы пробации, которые помогли поступить в учебное заведение. Теперь передо мной четкая цель – получить профессию, стабильно работать и стать опорой для своей семьи. Учиться можно в любом возрасте, и никогда не поздно начать новую жизнь.

#ДУИС #закон и порядок #Кызыл­ординская область

Популярное

Все
Отличные вести из Самарканда
Бронзовый день в Нагое
Политическая модернизация – условие дальнейших успешных преобразований
От количества – к качеству: высшая школа и наука на новом этапе
DosStar дарит праздник
В поисках профессионалов
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Более 17 тонн нелегальной рыбной продукции изъяли в Атырау
Казахстан стал одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство в Конституции – Токаев
От экологической акции к общественной норме: Токаев обозначил новый этап «Таза Қазақстан»
Тупик или точка развития?..
Неотъемлемая часть национального характера
Сотрудники аппарата правительства приняли участие в посадке деревьев
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Комплексная перезагрузка инвестиционной политики
Шахматная олимпиада в Самарканде
Первые результаты Азиады-2026
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Новый облик старого вокзала
Международный туристический форум «САЯХАТ 2026» проходит в Астане
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы
По схеме «оживления двойников»
От икринки до филе
Выставка казахских тазы прошла в столице
KNUS в глобальной сети МОК
Форум в Караганде объединил 15 тысяч молодых людей
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Девятиэтажка пойдет под снос
Уборка раньше срока
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок

Читайте также

От количества – к качеству: высшая школа и наука на новом э…
Политическая модернизация – условие дальнейших успешных пре…
Когда диалог становится частью государства
Мирный атом: безопасность, опыт и перспективы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]