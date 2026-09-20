Социальная адаптация через труд и образование

В учреждении № 37 Департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области продолжается реализация проекта по трудовой занятости осужденных и их подготовке к жизни после освобождения. Администрация учреждения совместно с индивидуальными предпринимателями и субъектами малого бизнеса города Кызылорды предоставила осужденным возможность трудиться на их производственных объектах.
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