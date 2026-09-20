Социальная адаптация через труд и образование

– Рабочие обеспечены общежитиями, трехразовым питанием, спецодеждой, созданы другие необходимые условия, – сообщила специалист службы внутренних коммуникаций ДУИС Данагуль Дос­танова. – Соблюдение требований правопорядка и установленного режима на производственных объектах находится под круглосуточным контролем сотрудников УИС.

В ИП «Уналбаев» 27 осужденных заняты ремонтом спецтехники, производством пескоблоков и другой строительной продукции. Еще 16 человек занимаются инвентаризацией предметов быта и их подготовкой к продаже в ИП «Алимбаев». А к пошиву одежды на швейном производстве в ТОО «Dalatex» привлечены 14 осужденных, среди которых 10 женщин.

Вместе с тем в ДУИС проводят сис­тем­ную работу по развитию профессиональных навыков граждан, находящихся на учете службы пробации. Так, благодаря сотрудникам службы пробации Шиелийского района шестеро подопечных поступили в местный индустриально-аграрный колледж, где смогут получить образование и профессию.

– Наши специалисты оказали им всестороннюю помощь в комплектовании, подготовке и сдаче документов для поступления в колледж, – рассказал начальник районной службы пробации подполковник юстиции Кайрат Байгенжеев. – В результате шесть подучетных лиц начали обучаться по специальности «эксплуатация очистных сооружений систем водоснабжения и водоотведения». В прошлом году диплом здесь получили трое граждан, находящихся на учете службы пробации. Наша главная цель – способствовать тому, чтобы они в будущем нашли свое место в обществе.

Новоиспеченные студенты благодарны службе пробации.

– Вот так, став студентом в 40 лет, я начал новую жизнь, – поделился гражданин Е. – До этого я совершил ошибки в жизни, но прошлое не изменить, а будущее – в моих руках. Спасибо сотрудникам службы пробации, которые помогли поступить в учебное заведение. Теперь передо мной четкая цель – получить профессию, стабильно работать и стать опорой для своей семьи. Учиться можно в любом возрасте, и никогда не поздно начать новую жизнь.