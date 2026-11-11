Социальная поддержка: кому положены пособия по новым правилам

Осень 2026 года запомнится казахстанцам не только теплыми днями, но и громкой общественной дискуссией вокруг реформы системы социальных выплат.

коллаж Натальи Ляликовой при помощи ChatGPT

Правительство утвердило условия назначения, приостановления, возобновления и прекращения десяти видов пособий. Новость вызвала немало вопросов и споров: одни увидели в этом необходимый шаг к справедливому распределению бюджетных средств, другие начали беспокоиться, не лишатся ли государственной поддержки. Спустя месяц после принятия постановления люди уже не только обсуждают нововведение, но и самостоятельно проверяют свое материальное положение с помощью электронного калькулятора.

В социальных сетях делятся результатами, сравнивают показатели и пытаются разобраться, к какой категории может быть отнесена их семья. Так, жительница Астаны Айнагуль Бекебаева говорит, что, учитывая наличие стабильной работы и собственного жилья, она рассчитывала получить категорию В, а в крайнем случае – С. Однако результат оказался неожиданным.

«Сегодня решила проверить, к какой категории социального благополучия я отношусь. Зарплата неплохая, квартира есть. Думала, выйдет В, ну или хотя бы С. Но наличие несовершеннолетних детей, кредитов и просрочек по ним, а также площадь квартиры, оказывается, существенно влияют на результат. Он не соответствовал ожиданиям. Даже стыдно стало», – поделилась Айнагуль.

При этом, как признается жительница столицы, за внешне благополучной картиной – совсем другая финансовая реальность. После оплаты аренды

жилья, кредитов и ипотеки за квартиру, в которой живут родители, свободных денег практически не остается. «Но ничего, осталось потерпеть еще немного. Думаю, года через три смогу закрыть все долги», – успокаивает себя женщина.

История Айнагуль показывает, что наличие стабильной зарплаты и недвижимости еще не означает финансового благополучия. За формальными показателями могут скрываться значительные долговые обязательства и высокая финансовая нагрузка. Именно поэтому оценка материального положения семьи не всегда совпадает с тем представлением о достатке, которое складывается при поверхностном взгляде.

Однако опасения связаны не только с результатами электронного калькулятора. Для многих семей даже сравнительно небольшие государственные выплаты имеют большое значение. Особенно это касается многодетных родителей.

Так, многодетная мама Гульнур Сеитова, обладательница подвески «Күміс алқа», встревожена возможностью лишиться пособия. Для ее семьи эта выплата – существенное подспорье. Гульнур и ее супруг работают, однако совокупного заработка не всегда хватает на повседневные расходы. Семья живет в съемной квартире, поэтому значительная часть доходов уходит на оплату жилья и содержание детей.

В такой ситуации пособие становится не просто дополнительным доходом, а важной частью семейного бюджета. Поэтому новость о пересмотре порядка социальных выплат вызвала у женщины беспокойство: она опасается, что новая система может оставить ее семью без привычной поддержки.

Но кому же в действительности предстоит пройти оценку и кого коснутся изменения?

Напомним, 5 октября Правительство утвердило постановление № 870, устанавливающее новые условия назначения и выплаты государственных пособий. Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.

Эти правила затронут десять видов государственных выплат. В их числе – пособия при рождении ребенка и по уходу за ним, выплаты многодетным семьям и награжденным многодетным матерям, пособия по инвалиднос­ти и потере кормильца. Также изменения коснутся специальных государственных пособий, выплат людям, ухаживающим за лицами с инвалидностью I группы или воспитывающим детей с инвалидностью, а также специальных профессиональных госпособий.

При этом важно подчеркнуть: оценка социального благополучия будет применяться не ко всем государственным выплатам. Согласно утвержденным правилам, право на соответствующие пособия и единовременную выплату на погребение не будет распространяться на граждан, чьи домохозяйства отнесут к категориям с высоким (А) и сос­тоятельным (В) уровнем социального благополучия.

Таким образом, сам по себе факт получения дохода, наличия квартиры или автомобиля еще не означает автоматического прекращения выплат. Решение будет приниматься с учетом установленных критериев и совокупности сведений о материальном положении семьи.

Еще одно важное нововведение касается сбора информации. Для назначения выплат потребуется согласие совершеннолетних членов семьи на сбор и обработку персональных данных. В рамках оценки госорганы смогут получать сведения о банковских счетах и операциях, составляющие банковскую и иную охраняемую законом тайну, а также информацию о кредитах и долговых обязательствах.

По предварительным расчетам, переход на новый принцип назначения социальной помощи позволит существенно сократить бюджетные расходы. На пленарном заседании Курултая в октяб­ре текущего года Премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что только в 2027 году экономия может составить около 700 млрд тенге, а за трехлетний период – почти 2,5 трлн тенге. Высвободившиеся средства планируется направить на другие приоритетные государственные задачи.

Комментируя изменения, он подчеркнул, что государственная поддержка должна быть адресной и не превращаться в постоянный источник дохода. По его словам, социальные выплаты должны помогать человеку преодолеть трудный период, найти возможности для самостоятельного заработка и со временем перестать нуждаться в государственной поддержке.

А что будет с пособиями обладательниц «Алтын алқа» и «Күміс алқа»?

Для Гульнур Сеитовой и других многодетных матерей, удос­тоенных этих наград, есть важное уточнение. В постановлении для этой категории получателей предусмотрен отдельный порядок назначения, приостановления и прекращения выплат. В частности, в отдельном перечне оснований для приостановления пособия награжденной матери отнесение семьи к категориям высокого или состоятельного уровня благополучия не указано. Это означает, что сам по себе результат оценки социального благополучия А или В не назван основанием для приос­тановления данной выплаты. При этом сохраняются другие предусмотренные постановлением основания, например, отсутствие расходных операций по банковскому счету в течение трех и более месяцев. Кроме того, объективная оценка социального благополучия не применяется при назначении такого пособия матерям, которые уже получают пенсию по возрасту.

Таким образом, обладательницам «Алтын алқа» и «Күміс алқа» не стоит автоматически опасаться отмены пособия из-за результатов проверки благосостоя­ния. Для них предусмотрены отдельные правила.

В конечном счете эффективность реформы будет определяться не только суммой сэкономленных бюджетных средств. Гораздо важнее, насколько точно новая система сможет определить реальную нуждаемость

семьи. Ведь за цифрами, категориями и формальными критериями стоят конкретные жизненные обстоятельства: дети, кредиты, жилье, расходы на лечение и другие обязательства.