Социальная политика не должна провоцировать иждивенчество – Президент РК

Социальная политика должна быть сбалансированной, чтобы не провоцировать рост иждивенческих настроений среди населения. Об этом сказал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на XVIII съезде партии "Нур Отан" в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Социальная политика должна быть сбалансированной, чтобы не провоцировать рост иждивенческих настроений. Мы живем в рыночной экономике, каждый должен понимать, что благосостояние каждого, каждой семьи зависит от его работы, от его доходов", – сказал Назарбаев.
Президент отметил, что в этой связи главная задача государства – обеспечить людей работой, чтобы они зарабатывали себе на жизнь.
"Помощь должна предоставляться нуждающимся и носить строго адресный характер. Я лично буду контролировать и прошу наших партийцев иметь это в виду. Чтобы все выделяемые средства дошли до каждой семьи и каждого человека", – заключил Президент.