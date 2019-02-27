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Социальная политика не должна провоцировать иждивенчество – Президент РК

Инга Селезнева
Социальная политика должна быть сбалансированной, чтобы не провоцировать рост иждивенческих настроений среди населения. Об этом сказал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на XVIII съезде партии "Нур Отан" в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Социальная политика должна быть сбалансированной, чтобы не провоцировать рост иждивенческих настроений. Мы живем в рыночной экономике, каждый должен понимать, что благосостояние каждого, каждой семьи зависит от его работы, от его доходов", – сказал Назарбаев.

Президент отметил, что в этой связи главная задача государства – обеспечить людей работой, чтобы они зарабатывали себе на жизнь.

"Помощь должна предоставляться нуждающимся и носить строго адресный характер. Я лично буду контролировать и прошу наших партийцев иметь это в виду. Чтобы все выделяемые средства дошли до каждой семьи и каждого человека", – заключил Президент.

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