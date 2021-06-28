Социальная роль СМИ

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Александр Бри

Во встрече, прошедшей в ­Алматы накануне Дня работников средств массовой информации, приняли участие руководители республиканских телеканалов, ведущих печатных изданий и крупнейших интернет-ресурсов.

Глава МИОР поздравила с предстоящим профессиональным праздником и отметила, что в нынешнем году День работников СМИ проходит в Год 30-летия Независимости Казахстана, что придает дате особую идеологическую значимость.

– Все больше журналистика играет социальную роль – вы проводите разъяснительную работу в социальной, религиозной, межнациональной, правовой сферах, повышаете грамотность населения и затягиваете все больше казахстанцев в орбиту соблюдения их собственных интересов, преференций и помощи. Многие эти блага гарантируются государством, но некоторые из них неизвестны широким слоям общества. Все больше журналистов тесно работают с волонтерами, защитниками экологии, входят в группы общественного контро­ля, систематически занимаются медиацией в разных сферах. Это автоматически делает государство более демократичным, заставляет госорганы обращать внимание на негативные тенденции и исправлять ошибки, работать более эффективно и оперативно, – сказала Аида Балаева.

В ходе встречи состоялся конструктивный обмен мнениями, были подняты вопросы трансформации СМИ в условиях развития информационных технологий и перспективы отечественной журналистики.

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