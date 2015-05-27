Свежий выпуск Социальная сфера – в центре внимания

Б. Сапарбаев доложил Президенту о реализации поручений и ходе выполнения государственных программ в социальной сфере, а также о планах на предстоящий период.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что государством предпринимаются усилия по оказанию содействия гражданам в трудо­устройстве.

– Все программы, включая «дорожные карты» бизнеса и занятости, а также «Нұрлы жол», направлены на обеспечение населения работой, что является одной из главных задач, стоящих перед государством. При этом население в регионах должно быть проинформировано о тех мерах, которые принимают местные власти в данном направлении. Акиматам необходимо следить за потребностью предприятий в кадрах, содействовать открытию субъектов предпринимательства, вводу дополнительных производств. Крупные предприятия сокращают рабочие места в связи с внедрением новых технологий, инноваций. В этом случае в роли работодателя должна выступить сфера услуг, а также малый и средний бизнес, – сказал Президент.

Глава государства также поручил обеспечить полный охват детскими дошкольными учреждениями до 2020 года, ликвидировать аварийные и трехсменные школы, вести подготовку кадров на договорной основе с учетом потребностей отечественной экономики и реализации государственных программ.

Президент также подчеркнул важность создания научно-производственных комплексов на основе вузов, научно-исследовательских институтов и производственных предприятий.

Нурсултан Назарбаев отметил значимость пяти институциональных реформ и необходимость качественной реализации плана действий «100 шагов».

Б. Сапарбаев проинформировал, что в текущем году мерами активного содействия занятости будут охвачены 320 тыс. человек, или 27% от общего числа безработных и непродуктивно занятых лиц, что позволит удержать безработицу на уровне не выше 5,2%.

Заместитель Премьер-Министра сообщил, что для своевременного реагирования на изменения ситуации в сфере занятости с прошлого года проводится ежедневный мониторинг 199 предприятий, находящихся в группе риска. Кроме того, с февраля по всей республике начата работа по заключению меморандумов о взаимном сотрудничестве между акимами регионов и работодателями по вопросам недопущения высвобождения работников. Так, в настоящее время заключено более 46 тыс. меморандумов, из них – 1,6 тыс. с крупными и 44,8 тыс. – со средними и малыми предприятиями с общей численностью работников более 2,1 млн человек.

Б. Сапарбаев отметил, что основными направлениями развития здравоохранения на предстоящие пять лет станут обеспечение финансовой устойчивости данной сферы, совершенствование первичной медико-санитарной помощи, внедрение программы управления болезнями, укрепление кадрового потенциала отрасли на основе долгосрочной системы планирования.

Он подчеркнул, что в сфере обеспечения лекарствами и медицинской техникой планируется переход на международные стандарты надлежащих фармацевтических практик, включая клиническую, лабораторную, производственную дистрибьюторскую и аптечную.

Заместитель Премьер-Министра также отметил, что будет продолжена работа по сокращению сроков подготовки специалистов технического и профессионального образования, дублированию специальностей, оптимизации и укрупнению организаций, в том числе создание научно-учебных производственных объединений и медицинских холдингов.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.

