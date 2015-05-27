Свежий выпуск
Социальная сфера – в центре внимания
Б. Сапарбаев доложил Президенту о реализации поручений и ходе выполнения государственных программ в социальной сфере, а также о планах на предстоящий период.
Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что государством предпринимаются усилия по оказанию содействия гражданам в трудо­устройстве.
– Все программы, включая «дорожные карты» бизнеса и занятости, а также «Нұрлы жол», направлены на обеспечение населения работой, что является одной из главных задач, стоящих перед государством. При этом население в регионах должно быть проинформировано о тех мерах, которые принимают местные власти в данном направлении. Акиматам необходимо следить за потребностью предприятий в кадрах, содействовать открытию субъектов предпринимательства, вводу дополнительных производств. Крупные предприятия сокращают рабочие места в связи с внедрением новых технологий, инноваций. В этом случае в роли работодателя должна выступить сфера услуг, а также малый и средний бизнес, – сказал Президент.
Глава государства также поручил обеспечить полный охват детскими дошкольными учреждениями до 2020 года, ликвидировать аварийные и трехсменные школы, вести подготовку кадров на договорной основе с учетом потребностей отечественной экономики и реализации государственных программ.
Президент также подчеркнул важность создания научно-производственных комплексов на основе вузов, научно-исследовательских институтов и производственных предприятий.
Нурсултан Назарбаев отметил значимость пяти институциональных реформ и необходимость качественной реализации плана действий «100 шагов».
Б. Сапарбаев проинформировал, что в текущем году мерами активного содействия занятости будут охвачены 320 тыс. человек, или 27% от общего числа безработных и непродуктивно занятых лиц, что позволит удержать безработицу на уровне не выше 5,2%.
Заместитель Премьер-Министра сообщил, что для своевременного реагирования на изменения ситуации в сфере занятости с прошлого года проводится ежедневный мониторинг 199 предприятий, находящихся в группе риска. Кроме того, с февраля по всей республике начата работа по заключению меморандумов о взаимном сотрудничестве между акимами регионов и работодателями по вопросам недопущения высвобождения работников. Так, в настоящее время заключено более 46 тыс. меморандумов, из них – 1,6 тыс. с крупными и 44,8 тыс. – со средними и малыми предприятиями с общей численностью работников более 2,1 млн человек.
Б. Сапарбаев отметил, что основными направлениями развития здравоохранения на предстоящие пять лет станут обеспечение финансовой устойчивости данной сферы, совершенствование первичной медико-санитарной помощи, внедрение программы управления болезнями, укрепление кадрового потенциала отрасли на основе долгосрочной системы планирования.
Он подчеркнул, что в сфере обеспечения лекарствами и медицинской техникой планируется переход на международные стандарты надлежащих фармацевтических практик, включая клиническую, лабораторную, производственную дистрибьюторскую и аптечную.
Заместитель Премьер-Министра также отметил, что будет продолжена работа по сокращению сроков подготовки специалистов технического и профессионального образования, дублированию специальностей, оптимизации и укрупнению организаций, в том числе создание научно-учебных производственных объединений и медицинских холдингов.
По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.

Популярное

Все
Новая стратегия независимого Казахстана
Какие шаги предпримет Минобороны РК после случаев гибели солдат
Ребенка мало просто любить, его надо слушать
Красота спасет мир
События трагического января: ставим точку?
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Житикаре – СМИ
Спорту все возрасты покорны
Известный блогер и журналист дал оценку прошедшему Национальному курултаю
Зеленую улицу мастерам!
Время подвести итоги
Аким области Абай рассказал о планах развития региона
О чем гласят высеченные на утесе в древнем центре Великой степи надписи
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Катар
О необычной атмосфере Национального курултая рассказала одна из участниц
Взвешенный вариант внешней политики
В чем отличие Национального курултая от НСОД, рассказала Бану Нургазиева
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
Новый аким Алматинской области встретился с жителями сел и городов региона
Воздавая дань кумысу
Дом-музей построят на малой родине Ахмета Байтурсынова
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Новый министр Саясат Нурбек объяснил учебу своих детей на Кипре
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Женщина унесла под юбкой шубу из магазина в Шымкенте
Власть сильна народом
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Секретные материалы казахстанских недропользователей
В Кызылорде растрачено 30 млн тенге при строительстве автомобильного моста через магистральный канал Ширкейли
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Свежий выпуск
Важные реформы
Свежий выпуск
Чтобы полней раскрыть потенциал
Свежий выпуск
Эксперты готовы оказывать помощь
Свежий выпуск
Верное решение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]