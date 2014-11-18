Социально-рыночный проект Алевтина ДОНСКИХ, Алматы

– К организации выставки Астана ЭКСПО-2017" мы применяем рыночный подход, а потому планируем выйти на прибыль. То есть объекты выставки мы должны не просто содержать и просить на них деньги, но и поставить дело так, чтобы они зарабатывали, – такое заявление сделал на встрече с журналистами в Алматы председатель правления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Талгат Ермегияев, подчеркнув, что компания постаралась учесть имею­щийся мировой опыт проведения подобных мероприятий и использования впоследствии построенных объектов. И уже сейчас в период реализации проекта закладываются коммерческие составляющие.



Как пояснил Талгат Ермегияев, есть несколько бизнес-направлений, над которыми сейчас работает компания. В настоящее время ведутся переговоры с рядом отечественных и международных спонсоров, в том числе с крупнейшими нефтяными компаниями. Напомню, что заявленный бюджет ЭКСПО составляет 283 млн евро. В том числе доля спонсорства оценивается в 147,5 млн евро. Ожидается, что до конца года будут подписаны договоры с глобальными спонсорами. Окончательная сумма пока не названа, но она укладывает­ся в пределы от 150 до 300 млн долларов. Не исключен в качестве партнера-спонсора выставки и фонд "Самрук-Қазына". Хотя пока по этому вопросу переговоры с нацкомпанией не велись, пояснил Т. Ермегияев. Но участие Нацфонда в этом проекте обосновано: ЭКСПО-2017 – это крупнейший и международный и национальный проект, считает он.



Ожидается также, что некоторые крупные экономические, политические форумы могут быть проведены в интерьере ЭКСПО-2017. Такие варианты и возможности также рассматриваются. Еще одна из задач организаторов – разработка турис­тического пакета, который будет предусматривать различные туры для гостей ЭКСПО-2017. Как отметил глава "Астана ЭКСПО-2017", есть большой интерес туристов к турам на космодром Байконур. Поэтому сейчас изучается возможность запус­ка специального поезда от столицы до Байконура. Уже отрабатываются турпрограммы по Астане, Алматы, Байконуру. Организаторы выставки также ожидают от акиматов предложения с туристическими маршрутами по культурным, историческим, природным объектам.



Ближе к началу выставки планируется подписать меморандумы и с гостиницами по базовым ценам для гостей ЭКСПО. А чтобы снизить ценовой накал, есть намерение построить коммерческое жилье, с тем, чтобы на время выставки использовать его как гостиницы. Напомню, что сама инфраструктура ЭКСПО предполагает свыше 108 тыс. кв. м жилой площади и 40 тыс. кв. м гостиничных площадей.

Важная статья дохода проекта "ЭКСПО" – реализация билетов. Запланирована выручка от их продажи на уровне 82,3 млн евро. Организаторы прогнозируют, что ЭКСПО посетят более 2 млн человек, в том числе до 300–320 тыс. иностранных граждан. Число посещений оценивается почти в 5 млн.



Механизм реализации билетов пока отрабатывается. Но, как пояс­нил Т. Ермегияев, при их реализации будут использоваться как традиционные механизмы продаж, так и интернет-каналы. Что позволит приобретать билеты всем желающим практически во всех странах мира. Еще один механизм реализации билетов, к которому планируется прибегнуть, – через крупнейших туроператоров. Как в России, так и в Европе, Азии. Организаторы намереваются решать вопросы с реа­лизацией билетов самостоятельно, без привлечения Международного бюро выставок. Предполагается, что МБВ получит свой обязательный доход – порядка 5 млн евро, без привязки к реализации билетов. Это позволит НК "Астана ЭКСПО-2017" вести гибкую политику в вопросах их распространения. В том числе выполняя поручение Главы государства, сделать крупнейшее для страны международное событие доступным для максимально возможного числа казахстанцев. Поэтому часть билетов будет либо реализовываться по низким ценам, либо предоставлена бесплатно некоторым социальным группам.



Отвечая на вопрос о контроле расходования средств, который приоб­рел особую актуальность в свете Послания Президента, Т. Ермегияев напомнил, что по стоимости проекта "ЭКСПО" и смете расходов сделана независимая международная экспертиза. И к контролю всех серьезных вопросов и процессов – от проведения конкурсов и отбора проектов, технологий во все комиссии планируется привлекать экспертов, специалистов Международного бюро выставок.

