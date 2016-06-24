​Социально значимая победа

На конкурс было заявлено более 30 работ из разных регионов республики. Основная цель проекта – привлечение общественного внимания к проблемам «особенных» детей, их социализации. В творческом состязании могли принимать участие не только сотрудники СМИ, но и обычные граждане.

Видеосюжет, созданный нашими коллегами, победил в номинации «Лучший социальный ролик». В номинации «Лучшая телевизионная работа» первое место заняла Айдана Усенбай с РТРК «Қазақстан», в номинации «Лучшая печатная публикация» – журналист газеты «Свобода слова» Вера Ляховская, приз за «Лучшую фотоработу» достался Аксении Довганюк из Астаны, в номинации «Лучшая интернет-публикация» победила Айслу Опабекова.

– К сожалению, проблема «особенных детей» очень актуальна сегодня. Об этом говорит статистика, ведь число таких ребят растет с каждым годом, – отметил Калижан Оспанов.

Его партнер по созданию ролика Жания Уранкаева призналась, что участие в конкурсе помогло ей осознать масштабы проблемы инклюзивного образования.