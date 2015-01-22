Социальное благополучие на первом плане Свежий выпуск 597 Юлия МАГЕР

Участие во встрече также приняли исполнительный представитель ЮНФПА в РК Р. Сисемалиев, а также заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Л. Сулеймен.

Г. Абдыкаликова отметила ценный вклад Фонда ООН в области народонаселения в содействие устойчивому развитию и повышению уровня жизни народа в Казахстане.

Государственный секретарь выразила удовлетворенность уровнем сотрудничества фонда с государственными органами РК – министерствами здравоохранения и социального развития, образования и науки и Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Главе государства. Она также подчеркнула, что в 2014 году фондом во взаимодействии с государственными органами были успешно реализованы важные проекты по линии улучшения планирования семьи; обеспечения охраны репродуктивного здоровья женщин и молодежи, мигрантов и оралманов; оперативного реагирования системы здравоохранения на гендерное насилие; обучения государственных служащих по вопросам народонаселения и развития.

Как отметил Н. Ботев, ЮНФПА работает по ряду основных направлений, которые имеют большую актуальность для Казахстана, – именно они были на повестке дня встречи с Госсекретарем. Это, в частности, вопросы народонаселения, демографии, репродуктивного здоровья, снижения материнской и младенческой смертности, а также гендерные вопросы, расширение и защита прав и возможностей женщин.

– Важным направлением является охрана здоровья матери и ребенка, и могу сказать, что за последние несколько лет Казахстаном многое сделано на этом поприще. С 2009 по 2013 год ваша страна показала впечатляющую динамику снижения случаев материнской смертности, за этот период показатели уменьшились в 3 раза. Думаю, вряд ли в каких-то других странах можно было наблюдать такие результаты, – подчеркнул Н. Ботев, добавив, что при этом наша страна не останавливается на достигнутом и продолжает активную работу в данном направлении.

По итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества по решению актуальных вопросов социального благополучия народа в контексте Послания Главы государства «Нұрлы жол – путь в будущее». По обозначенным направлениям, как отметила Л. Сулеймен, будут на постоянной основе работать в том числе Нацио­нальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике и аналогичные комиссии в регионах.

