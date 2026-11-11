Социальное государство: от конституционного принципа к конкретным решениям

Послание Президента «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» заслуживает осмысления не только с экономических и политических, но и с конституционно-правовых позиций
На мой взгляд, многие обозначенные Главой государства задачи непосредственно связаны с реализацией одного из фундаментальных принципов нашей Конституции – принципа социального государства. Речь идет о том, чтобы наполнить этот конституционный принцип конкретным экономическим содержанием, обеспечить его воплощение в государственной политике и, главное, в повседневной жизни граждан.
Еще Конституция 1995 года провозгласила Казахстан демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Этот принцип получил подтверждение и в новой Конституции, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года. Но что же означает провозглашение государства социальным? Достаточно ли закрепить соответствующее положение в Основном законе или необходимо постоянно создавать условия для его практического осуществления?
Ответ на этот вопрос был дан Конституционным советом еще четверть века назад. В нормативном постановлении от 21 декабря 2001 года КС разъяснил, что социальное государство принимает на себя обязательство смягчать социальное неравенство, создавать условия для достойной жизни граждан и свободного развития личности, адекватные возможностям государства.
Особое значение имеет вывод о поступательном характере утверждения Казахстана как социального государства. Иными словами, социальное государство – не однажды достигнутое состояние, а постоянно развивающаяся конституционная цель, реализация которой предполагает последовательное укрепление экономических и правовых основ социальной защищенности человека.
Эта правовая позиция получила дальнейшее развитие в практике Конституционного суда РК, действующего с 1 января 2023 года. Так, в нормативном постановлении от 8 апреля 2023 года, принятом по результатам проверки конституционности Социального кодекса, Конституционный суд обратил внимание на необходимость обеспечения социальных прав граждан, соблюдения принципов равенства, адресности социальной поддержки и справедливого использования экономических ресурсов. А в нормативном постановлении от 18 мая 2026 года суд сформулировал важную правовую позицию относительно пенсионных прав граждан Казахстана, постоянно проживающих за пределами страны.
Таким образом конституционное понимание социального государства развивается от определения его основополагающих принципов до обеспечения конкретных социальных прав граждан. Именно с этих позиций, представляется, следует оценивать многие положения нынешнего президентского Послания.
Принципиально важным является обозначенный Президентом критерий эффективности государственной политики – уровень благосостояния и экономической активности граждан. Экономический рост, развитие промышленности, транспорта, энергетики, привлечение инвестиций имеют значение не сами по себе. Их конечная цель – повышение качества жизни человека.
Особого внимания заслуживает поставленная Президентом задача повышения реальных доходов населения и системной борьбы с инфляцией. Действительно, даже увеличение заработной платы и социальных выплат не обеспечивает ожидаемого результата, если одновременно происходит обесценивание доходов вследствие роста цен. Поэтому обеспечение макроэкономической стабильности имеет не только экономическое, но и непосредственное социальное значение.
В этом контексте следует рассматривать поручение Президента повысить с 1 января 2027 года минимальную заработную плату с 85 до 110 тыс. тенге. Предполагается, что эта мера затронет почти 1,8 млн граждан. Это конкретный пример того, как конституционный принцип социального государства получает практическое воплощение.
Не менее важное место в Послании занимают вопросы совершенствования налоговой и бюджетной политики. Президент обратил внимание на недостатки нового Налогового кодекса, необходимость устранения избыточной нагрузки на предпринимателей, создания понятных и стабильных условий ведения бизнеса.
На первый взгляд, эти вопросы относятся исключительно к экономической сфере. Однако они, полагаю, непосредственно связаны с развитием социального государства.
Именно эффективно работающая экономика, предпринимательская инициатива, инвестиции и создание новых рабочих мест формируют материальную основу социальной политики. Чрезмерное же налоговое бремя способно сдерживать деловую активность, ограничивать возможности расширения производства и отрицательно влиять на занятость и доходы населения.
В то же время налоговая система должна обеспечивать справедливое распределение общественных обязанностей и необходимые ресурсы для выполнения государством социальных обязательств. Поэтому задача заключается в поиске разумного баланса между стимулированием предпринимательства, устойчивостью государственных финансов и социальной справедливостью.
Особого внимания заслуживает предложенное Президентом переосмысление подходов к социальной политике. Социальное государство нельзя сводить исключительно к системе пособий, пенсий и других бюджетных выплат, хотя их значение, безусловно, велико. Не менее важно создавать условия, при которых человек может реализовать свои способности, получить качественное образование, достойную работу, необходимую медицинскую помощь.
В этой связи масштабная программа строительства и модернизации инфраструктуры, обозначенная в Послании, приобретает особое социальное значение. Строительство медицинских учреждений, школ, развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры – это не просто показатели экономической активности. Это реальные условия повышения качества жизни граждан.
В частности, предусмотрено строительство новых перинатальных центров и детских больниц, развитие первичной медико-санитарной помощи, совершенствование инклюзивного образования. Все эти меры непосредственно связаны с конституционной обязанностью государства обеспечивать условия для достойной жизни человека. Вместе с тем адресность социальной поддержки должна сочетаться с надежной защитой прав наиболее уязвимых категорий населения.
Хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство. Конституционный принцип социального государства обращен не только к законодателю. Он должен определять содержание деятельности всей системы публичной власти.
Отсюда особое значение приобретают обозначенные Президентом задачи повышения эффективности госуправления, укрепления финансовой дисциплины, рационального использования бюджетных средств и внедрения современных цифровых технологий. Каждый тенге, направленный на социальные нужды, должен приносить реальную пользу гражданам.
Вместе с тем социальное государство предполагает не только ответственность власти, но и развитие социального партнерства, ответственное отношение бизнеса и самих граждан к общественному благополучию. В конечном счете эффективность социальной политики определяется не количеством принятых программ и выделенных средств, а конкретными результатами.
Новая Конституция Казахстана сохранила социальный характер государства в числе фундаментальных основ конституционного строя. Это свидетельствует о преемственности важнейших конституционных ценностей и одновременно предполагает их дальнейшее развитие с учетом новых экономических и общественных условий.
В этом смысле Послание Президента Касым-Жомарта Токаева можно рассматривать как программный документ, определяющий конкретные направления реализации конституционной идеи социального государства на современном этапе. При этом важно понимать, что сами по себе поставленные задачи еще не означают их осуществления. Решающее значение будут иметь качество принимаемых законов, эффективность управленческих решений и реальные изменения в жизни людей.
Именно благосостояние граждан, доступность образования и здравоохранения, достойная оплата труда, социальная защищенность и уверенность человека в завтрашнем дне должны стать главными критериями оценки государственной политики. Социальное государство утверждается не декларациями, а последовательными решениями, которые делают конституционные ценности повседневной реальностью для каждого человека.