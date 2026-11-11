Социальное государство: от конституционного принципа к конкретным решениям

Послание Президента «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» заслуживает осмысления не только с экономических и политических, но и с конституционно-правовых позиций

На мой взгляд, многие обоз­наченные Главой государства задачи непосредственно связаны с реа­лизацией одного из фундаментальных принципов нашей Конституции – принципа социаль­ного государства. Речь идет о том, чтобы наполнить этот конс­титуционный принцип конкретным экономическим содержанием, обеспечить его воплощение в государственной политике и, главное, в повседневной жизни граждан.

Еще Конституция 1995 года провозгласила Казахстан демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Этот принцип получил подтверж­дение и в новой Конституции, принятой на рес­публиканском референдуме 15 марта 2026 года. Но что же означает провозглашение государст­ва социальным? Дос­таточно ли закрепить соответствующее положение в Основном законе или необходимо постоян­но создавать условия для его практического осуществления?

Ответ на этот вопрос был дан Конституционным советом еще четверть века назад. В нормативном постановлении от 21 декабря 2001 года КС разъяснил, что социальное государство принимает на себя обязательство смягчать социальное неравенство, соз­давать условия для достойной жизни граждан и свободного развития личности, адекватные возможностям государства.

Особое значение имеет вывод о поступательном характере утверж­дения Казахстана как социального государства. Иными словами, социальное государст­во – не однажды дос­тигнутое состояние, а постоянно развиваю­щаяся конс­титуционная цель, реализация которой предполагает последовательное укрепление экономических и правовых основ социальной защищенности человека.

Эта правовая позиция получила дальнейшее развитие в практике Конституционного суда РК, дейст­вующего с 1 января 2023 года. Так, в нормативном постановлении от 8 апреля 2023 года, принятом по результатам проверки конституцион­ности Социального кодекса, Конституционный суд обратил внимание на необходимость обеспечения социальных прав граждан, соб­людения принципов равенства, адресности социальной поддерж­ки и справедливого использования экономических ресурсов. А в нормативном пос­тановлении от 18 мая 2026 года суд сформулировал важную правовую позицию относительно пенсионных прав граждан Казахстана, постоянно проживающих за пределами страны.

Таким образом конституцион­ное понимание социального государства развивается от определения его основополагающих принципов до обеспечения конкретных социальных прав граж­дан. Именно с этих позиций, представляется, следует оценивать многие положения нынешнего президентского Послания.

Принципиально важным яв­ляется обозначенный Президентом критерий эффективности государственной политики – уровень благосостояния и экономической активности граждан. Экономичес­кий рост, развитие промышленности, транспорта, энергетики, привлечение инвес­тиций имеют значение не сами по себе. Их конечная цель – повышение качества жизни человека.

Особого внимания заслуживает поставленная Президентом задача повышения реальных доходов населения и системной борьбы с инфляцией. Действительно, даже увеличение заработной платы и социальных выплат не обеспечивает ожидаемого результата, если одновременно происходит обесценивание доходов вследствие роста цен. Поэтому обеспечение макроэкономичес­кой стабильности имеет не только экономическое, но и непосредст­венное социальное значение.

В этом контексте следует рассматривать поручение Президента повысить с 1 января 2027 года минимальную заработную плату с 85 до 110 тыс. тенге. Предполагается, что эта мера затронет почти 1,8 млн граждан. Это конкретный пример того, как конституционный принцип социального государства получает практическое воплощение.

Не менее важное место в Пос­лании занимают вопросы совершенствования налоговой и бюджетной политики. Президент обратил внимание на недостатки нового Налогового кодекса, необходимость устранения избыточной нагрузки на предпринимателей, создания понятных и стабильных условий ведения бизнеса.

На первый взгляд, эти вопросы относятся исключительно к экономической сфере. Однако они, полагаю, непосредственно связаны с развитием социального государства.

Именно эффективно работающая экономика, предпринимательская инициатива, инвестиции и создание новых рабочих мест формируют материальную основу социальной политики. Чрезмерное же налоговое бремя способно сдерживать деловую активность, ограничивать возможности расширения производства и отрицательно влиять на занятость и доходы населения.

В то же время налоговая сис­тема должна обеспечивать справедливое распределение общественных обязанностей и необходимые ресурсы для выполнения государством социаль­ных обязательств. Поэтому задача заключается в поиске разумного баланса между стимулированием предпринимательства, устойчивостью государственных финансов и социальной справедливостью.

Особого внимания заслужи­вает предложенное Президентом переосмысление подходов к социальной политике. Социаль­ное государство нельзя сводить исключительно к системе пособий, пенсий и других бюджетных выплат, хотя их значение, безус­ловно, велико. Не менее важно создавать условия, при которых человек может реализовать свои способности, получить качественное образование, достойную работу, необходимую медицинскую помощь.

В этой связи масштабная прог­рамма строительства и модернизации инфраструктуры, обозначенная в Послании, приобретает особое социальное значение. Строительство медицинских учреждений, школ, развитие коммунальной и транс­портной инфраструктуры – это не просто показатели экономической активности. Это реальные условия повышения качества жизни граждан.

В частности, предусмотрено строи­тельство новых перинатальных центров и детских больниц, развитие первичной медико-санитарной помощи, совершенствование инк­люзивного образования. Все эти меры непосредственно связаны с конс­титуционной обязанностью государства обеспечивать условия для достойной жизни человека. Вместе с тем адресность социаль­ной поддержки должна сочетаться с надежной защитой прав наиболее уязвимых категорий населения.

Хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство. Конс­титуционный принцип социального государства обращен не только к законодателю. Он должен определять содержание деятельности всей системы публичной власти.

Отсюда особое значение приобретают обозначенные Президентом задачи повышения эффективности госуправления, укрепления финансовой дисцип­лины, рационального использования бюджетных средств и внедрения современных цифровых технологий. Каждый тенге, направленный на социальные нужды, должен приносить реаль­ную пользу гражданам.

Вместе с тем социальное государство предполагает не только ответственность власти, но и развитие социаль­ного партнерства, ответственное отношение бизнеса и самих граждан к общественному благополучию. В конечном счете эффективность социальной политики опреде­ляется не количеством принятых программ и выделенных средств, а конкретными результатами.

Новая Конституция Казахстана сохранила социальный характер государства в числе фундаментальных основ конституционного строя. Это свидетельствует о преемственности важнейших конституционных ценностей и одновременно предполагает их дальнейшее развитие с учетом новых экономических и общест­венных условий.

В этом смысле Послание Президента Касым-Жомарта Токаева можно рассматривать как прог­раммный документ, определяю­щий конкретные направления реализации конс­титуционной идеи социального государства на современном этапе. При этом важно понимать, что сами по себе поставленные задачи еще не означают их осуществления. Решающее значение будут иметь качество принимаемых законов, эффективность управленческих решений и реальные изменения в жизни людей.

Именно благосостояние граж­дан, доступность образования и здравоохранения, достойная оплата труда, социальная защищенность и уверенность человека в завтрашнем дне должны стать главными критериями оценки государственной политики. Социаль­ное государство утверж­дается не декларациями, а пос­ледовательными решениями, которые делают конституционные ценности повседневной реаль­ностью для каждого человека.