​Социальное государство: с заботой о людях

Лидер нации отметил, что предложенные инициативы – это просчитанная программа, нацеленная на улучшение благосостояния каждого казахстанца. Действительно, в отличие от популистских шагов, предлагаемых разными политиками в зарубежье, она имеет системный характер, опирается на точное знание экономических реалий и взаимосвязей развития, характеризуется четкими программными ориентирами, сроками и механизмами реализации.

Именно этим Президентские инициа­тивы импонируют многим иностранным политическим и общест­венным деятелям, которые воспринимают социальную политику Главы нашего государства как достойный подражания пример.

В частности, председатель наблюдательного совета компании «ОНВ» (ФРГ) Криста Фухс заявила: «В отношении Пяти инициатив Президента Нурсултана Назарбаева могу сказать: Казахстан находится на правильном пути, так держать!».

Высокую оценку Обращению Главы государства также дала депутат бундестага ФРГ Карин Штренц, которая считает, что «с реализацией Пяти социальных инициатив Президента благо народа может быть более дос­тижимо, чем когда-либо». А глава немецкой делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Аксель Фишер приравнял новую социальную программу Президента Нурсултана Назарбаева к модели социально-рыночного хозяйства канцлера ФРГ Людвига Эрхарда, приведшей в 60-х годах прошлого века к «экономичес­кому чуду» в Германии.

Позитивно были восприняты социальные инициативы Елбасы и немецкими деловыми кругами, экс­пертным сообществом. В частности, управляющий директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс рассматривает новую программу как серьезную меру по стимулированию экономики страны. По его мнению, она может оказать положительное воздействие и на состояние экономических взаимоотношений Казахстана и Германии.

Немецкий бизнес с интересом воспринял планируемые Казахстаном шаги по расширению объемов возведения жилья, поддержке малого и среднего предпринимательства, а также по сооружению газопровода, видя в них потенциал для укрепления двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

Аналогичных взглядов придерживаются также немецкие ученые и обозреватели Александр Рар, Урс Ункауф, Матиас Дорнфельд и другие. Они отмечают, что в результате реа­лизации концепции системных реформ ожидается получение импульса для дальнейшего роста экономики и увеличения занятости населения Казахстана, что укрепит позиции страны как в региональном контекс­те, так и на международном уровне.

В дополнение к экономическому аспекту немецкие аналитики выделяют огромный социальный эффект от осуществления Президентских инициатив. По их мнению, это безусловно повысит уровень жизни граждан Казахстана, в особенности малоимущих слоев и среднего класса, тем самым способствуя утверждению в нашем обществе принципов социальной справедливости и солидарности, а также укреплению основ социального единства и стабильности.

Объективные отзывы немецких партнеров в отношении заявленных в Обращении задач являются отражением понимания глобального значения Президентских инициатив. Ведь в нынешнем мире практически все правительства ищут способы уменьшить остроту социальных проблем, но далеко не всем, даже самым богатым государствам, удается найти соответствующее решение.

К примеру, несмотря на плоды принятой 15 лет назад социально-экономической программы «Агенда-2010», уровень безработицы в Германии стал составлять 5,5% (2,385 млн человек), что хоть и является самой низкой отметкой с 1990 года, тем не менее все еще говорит о наличии проблем в этой сфере.

Острые дебаты уже несколько месяцев длятся вокруг немецкой прог­раммы государственной поддержки малоимущих и безработных «Хартц-IV», которую одни партии признают недостаточной, а другие, наоборот, считают выделяемые в ее рамках средства вполне достаточными для проживания. Заметное беспокойство немецкого общества вызывает рост стоимости недвижимости и ипотеки, в результате чего обретение жилья многим, особенно молодым семь­ям, становится уже не по карману.

Учитывая значимость программы «Пять социальных инициатив Президента» для развития нашей страны, посольство РК в ФРГ в рамках своей компетенции ведет активную работу по реализации ее положений. При этом основной упор делается на привлечение инвестиций, развитие двусторонних горизонтальных связей между субъектами малого и среднего бизнеса, расширение сотрудничества между вузами двух стран, содействие получению образования в Германии студентами из Казахстана.

Со дня публикации Обращения Главы государства на этот программный документ продолжают поступать позитивные отклики от наших немецких друзей. Нет сомнений, что Казахстан под руководством своего Лидера будет и в дальнейшем демонст­рировать миру достойный образец эффективной социально ориентированной политики, направленной на поступательное повышение благосостояния и качества жизни всех граждан страны. В данном контексте расширение сотрудничества с лидером Евросоюза – Германией – имеет для нас стратегическое значение.