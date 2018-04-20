Статьи
Социальное государство: с заботой о людях
Болат Нусупов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия
Лидер нации отметил, что предложенные инициативы – это просчитанная программа, нацеленная на улучшение благосостояния каждого казахстанца. Действительно, в отличие от популистских шагов, предлагаемых разными политиками в зарубежье, она имеет системный характер, опирается на точное знание экономических реалий и взаимосвязей развития, характеризуется четкими программными ориентирами, сроками и механизмами реализации.