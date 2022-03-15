Социальную дистанцию и термометрию отменили в школах и вузах Казахстана

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление «О снятии ограничительных мероприятий в организациях образования», передает Kazpravda.kz.

Согласно документу, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности в регионах, находящихся в «зеленой» и «желтой» зонах, отменяются требования:

1) к обязательному соблюдению социальной дистанции;

2) к ежедневному «входному» фильтру (термометрия бесконтактным термометром).

При этом использование мобильного приложения Ashyq, соблюдение социальной дистанции и проведение термометрии могут осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования.

При переходе же региона в «красную» зону в организациях образования должны обязательно использоваться приложение Ashyq, соблюдаться социальная дистанция и проводиться ежедневный «входной» фильтр (термометрия бесконтактным термометром).

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, то есть с 14 марта 2022 года.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.