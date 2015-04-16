Социальные гарантии должны соблюдаться Свежий выпуск 656 Юрий ЛИ, Сергей ОСАНОВ, Кызылорда

В рамках поездки вице-премьер ознакомился с работой промышленных предприятий, социальных объектов, встретился с трудовыми коллективами и провел ряд совещаний по вопросам социального развития региона.

Так, в поселке Жаксыкылыш Аральского района Б. Сапарбаев посетил предприятие «Аралтуз». Здесь реализуется проект по модернизации производства пищевой и технической соли. В данное время на данном производстве трудится свыше 800 человек. С вводом новых мощностей выпуск соли увеличится в 1,5 раза и составит свыше 200 тыс. тонн. Наряду с этим заместителя Премьер-Министра проинформировали о работе мобильных групп, основной задачей которых является разъяснение жителям отдаленных населенных пунктов программы «Дорожная карта занятости-2020» и оказание помощи в оформлении социальных пособий.

Вице-премьер также посетил зону отдыха «Камбаш», где расположился детский учебно-оздоровительный центр на 100 мест. Благодаря инвестициям на условиях ГЧП в объеме 1,3 млрд. тенге центр оснащен современным оборудованием, позволяющим оказывать широкий спектр оздоровительных услуг, в числе которых грязелечение, гирудотерапия, SPA-терапия.

Здесь же, на совещании с руководителями учреждений социальной сферы Аральского района, были обсуждены проблемные вопросы.

В Казалинске заместитель Премьер-Министра ознакомился с ходом реализации «Дорожной карты занятости-2020», побывав на предприя­тии «Казалы», занимающемся выпуском конфетной продукции. Еще одним пунктом рабочей программы стало посещение Казалинского транспортно-технического колледжа, где благодаря заключенным меморандумам между предприятиями, региональной палатой предпринимателей и управлением образования области внедрен формат дуального обучения.

В рамках поездки Б. Сапарбаев осмотрел реконструированный мемориальный комплекс «Коркыт-ата», ознакомился с деятельностью специализированного ЦОНа, перинатального центра, расположенных в Кызылорде. В ходе осмотра частного детского сада «Шугыла-2» вице-премьер провел встречу с руководителями социальной сферы области. Были обсуждены актуальные вопросы и определены приоритеты дальнейшего социального развития региона.

Завершилась рабочая поездка совещанием на СП «Казгермунай», где был рассмотрен ход исполнения меморандумов по соблюдению социальных гарантий работодателей, сохранению рабочих мест, заключенных между акиматом области и компаниями-недропользователями. Как отметил вице-премьер, Правительством принимаются целенаправленные меры содействия занятости населения.

– По данным на середину апреля, в Кызыл­ординской области заключено свыше 1,3 тысячи меморандумов со средними и малыми предприятиями с общей численностью работников более 76 тысяч человек. Однако на 16 предприятиях сокращены 203 работника, на 11 предприятиях отправлен в отпуск без сохранения заработной платы 291 человек, – сказал Б. Сапарбаев.

В связи с этим он подчеркнул необходимость жесткого контроля со стороны акимата области над исполнением обязательств заключенных меморандумов, особенно в части обеспечения занятости, сохранения рабочих мест, своевременной выплаты заработной платы.

Вместе с тем, отметил вице-премьер, в целях предупреждения социальной напряженности и разрешения социально-трудовых конфликтов ежемесячно формируется республиканская карта трудовых конфликтов, задачей которой является мониторинг состояния трудовых отношений, также утверждены региональные комплексные планы содействия занятости.

По итогам совещания Б. Сапарбаев дал ряд поручений госорганам, касающихся социального развития Кызылординской области. Особое внимание он обратил на важность использования всех ресурсов и возможностей для повышения роста благосостояния граждан.



