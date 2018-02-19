​Социальные гарантии – в приоритете

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Жубаныш Байгуринов

В трудовых коллективах крупных и средних предприятий идут отчеты. Руководители рассказывают о выполнении производственных программ, коллективных договоров и меморандумов за 2017 год. Эти встречи проходят с участием акима области Бердыбека Сапарбаева и лидера профсоюзного объединения региона. Особое внимание уделяется вопросам исполнения социальных обязательств, повышения заработной платы работников, сохранения рабочих мест и недопущения сокращения объема производства.

Стоит отметить, что подобные меморандумы на сегодня заключены с 88% крупных предприятий области, а до конца текущего месяца такими обязательствами будут охвачены все промышленные компании.

По словам заместителя акима области Кайрата Бекенова, стабильное производство, стабильная зарплата – основной индикатор и в работе, и в настрое любого трудового коллектива. Поэтому в мае прошлого года аким области принял решение о соз­дании специальной рабочей группы, которая должна была всесторонне проанализировать ситуацию в этом направлении. В группу были прив­лечены представители госорганов, бизнеса, общественных объединений. Основной акцент был сделан на индивидуальной работе с каждым предприятием по изысканию резервов роста, выяснению причин, если таковые были, отчего уровень зарплаты остается низким у работников некоторых предприятий. Изучались конъюнктура рынка, цены на сырье в тот или иной период, затраты и доходы компаний, логистика. Все это дало возможность получить объективную картину и наметить дальнейшие действия для решения имеющихся проблем и оказания поддержки производственникам.

В частности, в той же нефтяной сфере наблюдалось падение добычи сырья, поскольку есть месторождения, которые находятся на консервации и нуждаются в капремонте, требовались также доразведка и бурение, а значит дополнительные затраты и инвестиции. Руководство области вышло на учредителей транснациональных компаний, головные офисы которых находятся за пределами страны. Например, глава региона выезжал для этого в Пекин для встречи с руководством крупной нефтяной корпорации CNPC. Переговоры затрагивали инвестиционные и социальные аспекты и в первую очередь касались роста зарплаты работников филиала АО «СНПС-Актобемунайгаз», где трудятся 6 тыс. человек. Соответственно были подняты вопросы касательно вливания дополнительных денег в геологоразведку, бурение и другие.

Как следствие, советом директоров ТНК по итогам 2017 года в АО «СНПС-Актобемунайгаз» было инвестировано 90 млрд тенге, что повлияло на рост динамики производства на 30%. Появился задел и на 2018 год. Буквально месяц назад был подписан приказ о повышении зарплаты рядовых работников, а их в компании порядка 80%, от базовой ставки на 20%, а от общей зарплаты – на 15%. Есть договоренности и по инвестированию в регионе новых проектов в нефтехимии.

Большая работа была проведена и с учредителями крупной транснациональной компании «Казхром». На Донском ГОКе в Хромтау и Актюбинском заводе ферросплавов трудятся более 13 тыс. специалистов. На основе договоренностей в прошлом году в его подразделениях было принято решение о повышении зарплаты на 10%. И отрадно, что основной акцент был сделан на рядовых специалистов. Если токарь ранее получал 110 тыс. тенге, то теперь – 126 тыс., у обжигальщика зарплата со 120 тыс. выросла до 145, у технолога – со 185 до 220 тыс. В этом году акимом вновь инициирована встреча с учредителями крупных компаний по вопросам повышения социальной направленности. И такая работа будет вестись с каждым из них и в дальнейшем в рамках реализации поручения Президента.

Руководство региона тесно работает и с учредителями Русской медной компании, где в рамках договоренностей было принято решение об инвестировании новых проектов в области геологоразведки, строительства и модернизации ГОКов. Соответствующие меморандумы были подписаны с компанией в прошлом году в Челябинске на встрече президентов Казахстана и России. На днях ожидается заключение с РМК очередного договора на 2018 год. В целом, согласно официальной статистике, благодаря совместной, согласованной работе акимата, профсоюзов с крупными компаниями рост зарплаты работников промышленных предприятий области по итогам 2017 года составил 16,4%. Охвачено 92 производства. Рост зарплаты варьируется от 7,1% до 10–12%, а в некоторых и до 15% в зависимости от экономики каждого предприятия. 

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