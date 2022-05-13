Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство
Социальные инициативы по поддержке семей представили вице-премьеру в Карагандинской области

Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов посетил Карагандинскую область в рамках ознакомления с реализацией программы повышения доходов населения до 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Во время рабочей поездки Ералы Тугжанов посетил детский сад «Академия маленьких талантов» в Темиртау, а также встретился с представителями Центра поддержки многодетных семей «Шанырак» в Караганде.

В регионе уделяется большое внимание развитию подрастающего поколения и оказывается всесторонняя помощь многодетным семьям. Так, в 2021 году в Темиртау открылось детское частное учреждение «Академия маленьких талантов» на 320 мест.

Инициатором проекта выступила группа компаний «Имсталькон». Это позволило решить проблему с нехваткой мест для дошкольников, а стоимость для родителей стала доступной благодаря госзаказу.

Детский сад укомплектован в соответствии с требованиями по организации дошкольного образования. В «Академии маленьких талантов» работают группы с казахским и русским языком обучения. Также детям преподают английский язык. Кроме уроков по изучению языков маленькие академики посещают различные мастер-классы и музыкальные занятия. Несколько групп оборудованы для занятий с детьми с особыми потребностями.

На территории детского сада разбиты цветники и газоны, сад из 50 плодовых деревьев (яблони, черешни, груши, вишни, сливы). А также находится большой игровой комплекс и обустроено футбольное поле. В спортивном зале будущие чемпионы имеют возможность заниматься на тренажерах.

Центр «Шанырак» был открыт в 2021 году общественным объединением «Союз многодетных матерей Talbesyk». На встрече с вице-премьером директор организации Ляззат Кожахметова рассказала, что женщины получают здесь бесплатные юридические и психологические консультации. Им оказывается социальная помощь, в том числе по вопросам здравоохранения, образования, трудоустройства и реализации жилищных программ. Сотрудники «Шанырака» не просто их консультируют, а анализируют первопричины проблем, разрабатывают предложения по совершенствованию законодательства и вносят их в Правительство.

В Центре также всячески поддерживают предпринимательские инициативы женщин и содействует в разработке и сопровождении бизнес-планов.

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