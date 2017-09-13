​Социальные лифты

В Казахстане объявлен набор в молодежный кадровый резерв – 12 сентября стартовал соответствующий проект.

Республиканский проект «Молодежный кадровый резерв-2017» запущен ассоциацией «Болашак» при поддержке Министерства по делам религий и гражданского общества.

По его итогам будут отобраны 48 молодых людей, которые пройдут стажировку в Мажилисе Парламента РК, в государственных органах и национальных компаниях.

В проекте могут участвовать молодые люди со всего Казах­стана в возрасте от 18 до 29 лет. Заявки будут приниматься с 12 по 30 сентября (включительно) на сайте www.rezerv.kz.

Основной критерий отбора – образование. Предоставляются диплом либо справка с места учебы и справка об успеваемости (для студентов), наличие наград, сертификатов и благодарностей, знание языков, рекомендации, а также общественная деятельность (сертификаты и прочее).