Социальные обязательства будут исполнены в полном объеме

Экономика
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25 Жить в мире и быть свободным от него – нельзя

Для многих казахстанцев вчерашнее сообщение Нацбанка все же было неожиданным, несмотря на то что в конце года доллар подорожал, правда, незначительно. Но нынешнее повышение со 155 до 185 тенге за доллар оказалось ощутимым. Ожидая, что у казахстанцев могут возникнуть вопросы, два члена Правительства, отвечающих за эту сферу, – заместитель Премьер-Министра – министр финансов Бахыт Султанов и министр экономики и бюджетного планирования Ерболат Досаев – выступили с разъяснениями перед журналистами. 

На оперативно созванном брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК они объяснили, чем было вызвано принятие такого решения Нацбанком и что намерено предпринять Правительство для защиты интересов своих граждан, в первую очередь социально уязвимых слоев населения.

– Экономика Казахстана не может обособляться и закрываться от тех процессов, которые происходят в мировой экономике. Эта мера является следствием того, что происходит на мировых рынках, у наших соседей, в частности в России, которая в конце прошлого года провела девальвацию рубля. В условиях интеграционных процессов все это отрицательно сказывалось на конкурентоспособнос­ти наших экспортных товаров, – с этих слов начал свое выступление заместитель Премьер-Министра – министр финансов Бахыт Султанов. 

Он заметил, что, по оценке экс­пертов, корректировка курса тенге повлияет на рост ВВП, поскольку у отечественных экспортеров появится дополнительная выручка, а это в свою очередь даст новые поступ­ления в бюджет. В то же время он не стал отрицать, что у Казахстана возрастут расходы на обслуживание внешнего долга, на финансирование наших дипмиссий за рубежом.

Тем не менее прогнозируется, что после принятия мер рост доходов покроет наши расходы, – отметил Б. Султанов.

Министр видит положительное в возникшей ситуации.

– Казахстанские производители товаров в результате получат шанс в связи с удорожанием импорта заменить его на внутреннем рынке и сделать свою продукцию более конкурентоспособной на внешних рынках, – пояснил Б. Султанов.

Он заверил, что Правительство совместно с местными исполнительными органами проведет всю необходимую работу, чтобы сохранить инфляцию в заданном коридоре – 6–8%.

Ожидание инфляции – хуже самой инфляции

После того как были озвучены основные причины, связанные с решением Нацбанка, последовали вопросы журналистов, которые касались насущных проблем казахстанцев: следует ли ожидать подорожания продуктов питания, роста тарифов и как быть в этом случае пенсионерам?

26 – Ожидание инфляции – хуже самой инфляции, – заявил на это вице-премьер и пояснил, что в респуб­лике по основным видам продуктов питания внутренняя обеспеченность составляет порядка 85%.

– И хотя могут быть спекулятивные устремления некоторых поставщиков, Правительство будет вести работу, чтобы не допустить роста цен свыше заявленного коридора в 6–8%, – заверил Б. Султанов.

Что касается социальных обязательств, которые были взяты государством ранее, то, по его словам, они будут исполнены в полном объеме.

– У нас ежегодно происходит повышение социальных выплат. Основные социальные выплаты привязаны к показателю минимального прожиточного минимума. И пенсию мы повышаем каждый год с опережением прогнозируемого уровня инфляции, – сообщил Б. Султанов.

Его слова подкрепил министр экономики и бюджетного планирования Ерболат Досаев.

– Дополнительный рост тарифов на коммунальные услуги не предус­матривается. В 2014 году предусмотрено повышение пенсий на 9% с опережением среднего уровня инфляции на 2%, социальных пособий – на 7%. Для недопущения роста инфляции на продукты питания будут приняты меры по сдерживанию роста цен на социально значимые товары с использованием механизма стабилизационных фондов и установления предельных цен, – заверил Е. Досаев.

Ответил он и на такой животрепещущий вопрос, как отразится девальвация на стоимости жилья, в частности по госпрограмме.

– Программа «Доступное жилье-2020» будет реализовываться и дальше. Что касается жилищно-строи­тельных сбережений и накоплений в тенге, то пока кардинальных изменений в политике нет, – сказал министр.

Он пообещал, что Правительство будет внимательно следить за тенденциями, которые последуют в ближайший период в строительном секторе, и если возникнет необходимость, то будут приняты необходимые меры. Ну а тем, кто ранее оформил ипотеку в американской валюте, по его словам, придется перевести ее в тенге.

– Сегодня доля долларовых ипотек составляет всего 10–15%, а основная часть ипотек находится в тенге. И тем, кто оказался в долларовой ипотеке, необходимо провести переговоры с банками, чтобы перевести ее в тенге. Это давно надо было сделать, еще после первой волны кризиса, – констатировал Е. Досаев.

Переждать ажиотаж

Как заверили оба министра, ситуа­ция вокруг тенге в скором времени стабилизируется. Как правило, в первые три дня всегда возникает ажиотаж, который необходимо переждать.

– Сейчас мне сказали, что в обменниках нет даже валюты, потому что кто-то хочет в это время получить дополнительные барыши, пока люди не могут определиться, что же происходит на рынке, – сказал Ерболат Досаев.

В свою очередь заместитель Премьер-­Министра – министр финансов Бахыт Султанов поделился советом на случай таких вот финансовых «сюрпризов».

– Каждый конкретный владелец сбережений должен всегда ожидать возникновения таких ситуаций. А потому необходимо иметь мультивалютную корзину с превалированием той валюты, которую вы больше тратите, – посоветовал Б. Султанов.

Кульпаш КОНЫРОВА

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